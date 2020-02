Handanovic non giocherà il derby: si è allenato ancora a parte

Niente Samir Handanovic per l'Inter nel derby contro il Milan: il capitano nerazzurro si è allenato a parte e potrebbe andare al massimo in panchina.

Il grande dubbio della vigilia del Derby di Milano, in casa , sembra aver trovato risposta. E non è quella che sperava Antonio Conte, perché Samir Handanovic potrebbe esser costretto al forfait.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il capitano nerazzurro oggi si è allenato ancora a parte e non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per la partita di domani sera.

Alle prese con un'infrazione al mignolo da oltre una settimana, Handanovic aveva saltato anche la sfida contro l' di domenica scorsa. La speranza di Conte era di ritrovarlo per il derby, ma la strada è in salita.

Al suo posto giocherà ancora Daniele Padelli, che ha chiuso la scorsa sfida con un clean sheet. Handanovic potrebbe essere convocato e sedersi in panchina, ma non giocare dal primo minuto.