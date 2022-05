Hernanes si ritira: il Profeta lascia il calcio giocato

Hernanes lascia il calcio. L'ex centrocampista di Juventus, Lazio e Inter ha infatti annunciato l'addio al mondo del pallone giocato. 37 anni il prossimo 29 maggio, il brasiliano ha giocato con il Recife prima di rimanere svincolato. Ora la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Arrivato alla Lazio nel 2010 e divenuto idolo della tifoseria biancocelesta, il Profeta era passato all'Inter per il 2014/2015 e dunque alla Juventus per un biennio. In Italia ha conquistato uno Scudetto con i bianconeri, nonchè due Coppa Italia, una con Madama e una con i capitolini.

Dal 2017 ha alternato esperienze in Cina e in Brasile, firmando per il Recife nel 2021. A salutato con affetto soprattuto il San Paolo, squadra nella quale è cresciuto e si è fatto notare dalla Lazio, per poi tornarci tra il 2019 e l'estate 2021, prima dell'ultima esperienza.

L'articolo prosegue qui sotto

Il ritiro di Hernanes non era ancora ufficiale, ma da svincolato negli ultimi mesi era praticamente tale: da un po' di tempo è diventato produttore di vino in Italia. Il verdeoro (Campione della Copa America con il Brasile) ha infatti aperto un locale a Torino e l'azienda vitivinicola Ca' del Profeta nell'Astigiano.

In conferenza stampa, Hernanes ha confermato l'addio al calcio:

"Oggi chiudo la mia carriera di calciatore, ma sono nato per tante altre cose, per essere il Profeta. Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse è una possibilità. Penso a fare un corso, prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l'allenatore".

Più probabile un proseguo di carriera come procuratore sportivo:

“Io e mio fratello abbiamo costituito una società di agenzia di giocatori, siamo agli inizi, è una delle attività che abbiamo. È qualcosa a cui penso, essere ancora in mezzo al calcio".

Visibilmente emozionato, Hernanes ha confermato l'addio al calcio in quel di Morumbi, con tutte le maglie della sua carriera da calciatore professionista sullo sfondo. Ma anche i riconoscimenti individuali ottenuti dal 2005 ad oggi. Tra cui quello di miglior giocatore del torneo brasiliano.