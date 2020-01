Dal calcio al vino: Hernanes diventa imprenditore vitivinicolo

Hernanes si prepara ad una vita lontana dal calcio: il centrocampista del San Paolo ha aperto un'azienda vitivinicola in Piemonte.

In lo abbiamo conosciuto per le prodezze mostrate con la maglia della , prima di un inesorabile declino che non gli ha permesso di dare il meglio di sé con e : la carriera di Hernanes è continuata in al San Paolo, club del suo cuore in cui mosse i primi passi da ragazzo.

Il 'Profeta' è un idolo tra i tifosi del 'Tricolor Paulista': a 34 anni è però giunto il momento di iniziare a pensare ad un futuro lontano dal calcio, magari proprio in Italia dove il centrocampista brasiliano ha aperto un'azienda vitivinicola nel comune di Montaldo Scarampi in provincia di Asti. Il nome, manco a dirlo, è 'Ca' del Profeta' ovviamente.

Intervistato da 'lanuovaprovincia.it', Hernanes ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad avvicinarsi al settore vinicolo, affascinato dalle Langhe piemontesi che lo hanno attratto fin dal primo istante.

"Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è sbocciato amore a prima vista. Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano. Amo il buon vino e il cibo italiano, il 2020 sarà un anno importante per la mia carriera da calciatore del San Paolo, ma qui avrò chi seguirà la location nel migliore dei modi in attesa del mio rientro".

L'azienda è stata inaugurata il giorno di Capodanno e potrebbe rappresentare la prossima attività di Hernanes quando ci sarà l'inevitabile ritiro dal calcio giocato. Dagli assist al vino, il passo è brevissimo.