Hakimi decisivo dal dischetto, Conte nel 2021: "Nei rigori è una pippa"

Dopo un Inter-Verona del 2021, Conte sottolineò le scarse abilità sui rigori di Hakimi, autore del penalty decisivo in Marocco-Spagna.

Sono stati necessari i calci di rigore per decidere chi, tra Marocco e Spagna, dovesse volare ai quarti di finale di Qatar 2022: alla fine sono stati gli africani ad esultare, con Achraf Hakimi che ha realizzato il penalty decisivo per scrivere la storia dei 'Leoni dell'Atlante'.

L'esterno del PSG ha scavalcato Unai Simon con un 'cucchiaio' centrale, fecendo partire la festa di un intero popolo in visibilio per un traguardo storico: mai prima d'ora, infatti, il Marocco era approdato tra le migliori otto nazionali del mondo.

Esecuzione perfetta da parte di Hakimi che il 25 aprile 2021, dopo un Inter-Verona deciso da una rete di Darmian, si prese i 'complimenti' di Antonio Conte, all'epoca suo allenatore: nel mirino del leccese, la non proprio esaltante attitudine del marocchino dagli undici metri.

"L'importante è che non tiri i rigori. Sulle punizioni abbiamo visto che ha delle capacità balistiche da lontano importanti. Però lo vedo a fine allenamento che quando si ferma a tirare i rigori insieme agli altri, penso che se dovessimo in qualche competizione arrivare alla fine, devono morire tutti prima di far tirare il rigore a Hakimi, è una pippa veramente, peggio di me quando giocavo".

Parole che, se ricordate all'interno dei bagordi di fine partita, devono aver strappato un sorriso ad Hakimi a quasi due anni di distanza. E anche a Conte, in qualche modo felice di essersi sbagliato sul conto di uno dei suoi ex uomini più determinanti in nerazzurro.