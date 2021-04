Conte scherza su Hakimi: "Una pippa a tirare i rigori"

L'allenatore dell'Inter scherza sulle capacità di Hakimi: "Credo che prima di far battere un rigore a lui, debbano morire tutti gli altri calciatori".

Vittoria fondamentale per l'Inter, quella trovata oggi pomeriggio contro il Verona. La squadra di Antonio Conte è sempre più vicina allo Scudetto, in attesa della partita del Milan di domani per capire meglio i distacchi.

Antonio Conte, ai microfoni di 'Sky Sport', ha stemperato però un po' la tensione, scherzando sulle capacita di Hakimi che, a detta sua, non dovrebbe mai tirare un calcio di rigore.

"Hakimi? L'importante è che non tiri i rigori. Le punizioni abbiamo visto che ha delle capacità balistiche da lontano importanti. Però lo vedo a fine allenamento che quando si ferma a tirare i rigori insieme agli altri, penso che se dovessimo in qualche competizione arrivare alla fine, devono morire tutti prima di far tirare il rigore a Hakimi, è una pippa veramente, peggio di me quando giocavo. Però è un giocatore che sta crescendo, ha margini di miglioramento ancora, è un ragazzo giovane, tante volte non vede la giocata subito, sta migliorando sotto tutti i punti di vista e sono contento".

Oggi il calciatore marocchino ha infatti calciato una grande punizione, che si è stampata sul palo. Ma l'importante, stando alle parole di Conte, è che l'ex Borussia Dortmund si tenga lotano dagli undici metri.