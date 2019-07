Griezmann al Barcellona, è ufficiale: versati i 120 milioni della clausola

Il Barcellona ha chiuso l’operazione che porta in blaugrana Antoine Griezmann. Nel suo contratto una clausola rescissoria da 800 milioni di euro.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del .

Ad un mese e mezzo dal suo annuncio di voler lasciare i Colchoneros , a mettere fine ad uno dei tormentoni dell’estate è stato un comunicato emesso dal club blaugrana attraverso il proprio sito ufficiale.

Lo estabas esperando. pic.twitter.com/v2KY2dNee8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 luglio 2019

“L’FC Barcellona ha reso effettiva la clausola rescissoria del giocatore Antoine Griezmann che lo libera dall’ . Il valore stabilito da tale clausola era di 120 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto con il Club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024, con una clausola rescissoria di 800 milioni di euro. L'articolo prosegue qui sotto Prossimamente presenteremo il dettaglio il programma previsto per la presentazione di Antoine Griezmann come nuovo giocatore della nostra prima squadra”.

Il Barcellona mette dunque a segno uno dei colpi più importanti non solo di questa sessione estiva di calciomercato, ma degli ultimi anni. Il club catalano si assicura infatti uno degli attaccanti più forti del pianeta andando a rafforzare ulteriormente un reparto avanzato già stellare.

L’attaccante campione del mondo con la a 2018, che solo dodici mesi fa aveva deciso di non cedere alle lusinghe proprio del Barcellona per restare all’ Atletico Madrid , lascia i Colchoneros , dopo cinque stagioni e 133 goal realizzati in 257 partite complessive.