Griezmann al Barcellona, l'Atletico chiede 200 milioni: "Accordo chiuso prima della nuova clausola"

Scoppia il caso Antoine Griezmann dopo l'ufficialità dell'acquisto da parte del : l' non ci sta e rivendica un accordo precedente tra le parti, quando la clausola di rescissione non era ancora stata abbassata da 200 a 120 milioni.

Questo il comunicato ufficiale dei Colchoneros subito dopo l'annuncio blaugrana:

"Antoine Griezmann, rappresentato dal suo avvocato, si è recato nella sede della per rescindere in maniera unilaterale il contratto che vincola il giocatore all'Atletico Madrid, avendo depositato il Barcellona per nome e per conto del giocatore la quantità di 120 milioni di euro. L'Atletico Madrid considera la quantità depositata insufficiente per far fronte alla sua clausola rescissoria, posto che è ovvio che il compromesso tra il giocatore e il Barcellona si è chiuso prima che la citata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni di euro"