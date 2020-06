Goal persi, problemi tv: Fluminense-Italia, una partita unica

8 giugno 2014, ultimo test pre Mondiale: a Volta Redonda si gioca Fluminense-Italia, una sfida unica e assolutamente inedita. Succederà di tutto...

Nell'ultimo periodo vi abbiamo raccontato di sfide davvero uniche e per certi versi assurde, come Barcellona-Brescia, Foggia-Real Madrid o Milan-Brasile. Non potevamo allora dimenticarci di Fluminense-, un'altra partita che a suo modo ha fatto la storia.

E' l'8 giugno 2014 e la Nazionale guidata da Prandelli si appresta a giocare l'ultimo test match prima dell'ennesimo disastroso Mondiale, che come tutti ricordiamo bene si concluderà con l'amarissima eliminazione alla fase a gironi (la seconda consecutiva) dopo un'illusoria vittoria all'esordio contro l' e due sconfitte consecutive con e .

Altre squadre

Certo, quelli erano quasi bei tempi se pensiamo che quattro anni dopo l'Italia nemmeno ci andrà al Mondiale. Ma non mettiamo troppo il dito nella piaga e torniamo a quell'8 giugno 2014: il Ct Prandelli ha l'ultima possibilità di testare la squadra a sei giorni dall'esordio con l'Inghilterra e fa qualche esperimento.

Tra i pali c'è Perin (e non sarà la sua migliore serata), in difesa Abate, Ranocchia, Paletta e Darmian, a centrocampo Aquiliani, Thiago Motta e Parolo, in attacco l'inedito terzetto composto da Cerci, Insigne e Immobile. Non è un'amichevole ufficiale, ma il clima è da partita vera, con 18 mila spettatori sugli spalti del piccolo stadio di Volta Redonda.

Quindi, partita inedita, scenario inedito. Poteva non succedere qualcosa di strano? E infatti i primi due goal della partita, il vantaggio di Insigne e il pareggio immediato di Chiquinho, praticamente non esistono, perlomeno per chi non è allo stadio. La diretta della Rai salta per un problema alla trasmissione satellitare proprio nel momento più sbagliato e i goal vanno persi.

La Rai chiede scusa e rassicura tutti: "La partita non e' prodotta dalla Fifa ma da un service locale, quindi non potrà accadere lo stesso problema al Mondiale". Fortunatamente, a parte i primi due goal, la diretta di Fluminense-Italia fila liscia fino al 90', con un'emozione dietro l'altra.

Poco dopo la mezz'ora Immobile riporta avanti gli Azzurri, ma cinque minuti dopo il Fluminense pareggia ancora con Carlinhos sfruttando la dormita della difesa italiana e la papera di Perin che viene pure preso in giro dai telecronisti brasiliani. Nella ripresa, però, non c'è storia.

L'articolo prosegue qui sotto

Immobile fa tripletta (la prima e unica in Nazionale) e Insigne cala il pokerissimo. Al 64' i goal totali diventano addirittura otto con il 5-3 siglato da Matheus Carvalho. Sembra esserci ancora spazio per qualche altra follia, invece finisce così, 5-3 per l'Italia. Prandelli si dice soddisfatto a fine partita e promette un esordio brillante con l'Inghilterra. Avrà ragione, ma solo su quello.

IL TABELLINO

FLUMINENSE (4-2-3-1): Felipe; Bruno, Fabricio, Gum (86' Welington Carvalho), Carlinhos; Jean, Diguinho; Conca, Chiquinho (59' Biro Biro), Gustavo Scarpa (60' Matheus Carvalho); Walter. All. Borges



ITALIA (4-3-3): Perin (63' Mirante), Abate (63' De Sciglio), Ranocchia (63' Barzagli), Paletta (63' Bonucci), Darmian; Aquilani (63' Marchisio), Thiago Motta (62' De Rossi), Parolo (83' Candreva); Cerci (71' Barzagli), Immobile (62' Balotelli), Insigne (63' Cassano). Ct. Prandelli



Arbitro: Marcelo de Lima Henrique



Marcatori: 24' Insigne, 31' Immobile, 53' Immobile, 55' Immobile, 56' Insigne (I), 27' Chiquinho, 37' Carlinhos, 64' Matheus Carvalho (F)