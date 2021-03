Gianluigi Buffon e il record di imbattibilità: 973 minuti

Uno sguardo al futuro: con Gianluigi Buffon per nulla intenzionato ad appendere i guanti al chiodo, in attesa di conoscere le strategie della Juventus. Perché se domani tutti gli indizi portano a una maglia da titolare contro il Benevento, anche a 43 anni è lecito andare oltre. Mettendo nel mirino, magari, un prolungamento annuale con la Signora.

Ancora tutto da definire, intendiamoci, ma sicuramente da tenere vivo in considerazione dello stato psicofisico proposto da SuperGigi, autore di 10 presenze nell'annata calcistica corrente; peraltro molto positive.

Buffon, tuttavia, è tante cose. E' parte integrante, eccome, della leggenda bianconera. Così com'è riconosciuto - universalmente - come uno dei portieri più forti della storia. Se non, a detta di molti, il più forte.

Ecco perché, quindi, non sorprende che sia proprio lo juventino a detenere il record di imbattibilità nel campionato italiano: 973'. Infranti, nella stracittadina torinese del 20 marzo 2016, dal rigore di Andrea Belotti. Gara vinta per 1-4 dalla Signora al Grande Torino.

"Il maggior merito per questo record va dato sicuramente alla squadra - così Gigi al termine del match - alla fase difensiva, partendo dagli attaccanti che si fanno un mazzo tanto. Per cui aiutano tanto il lavoro del centrocampo e della difesa, che è composta secondo me da giocatori incredibilmente forti su scala mondiale. Tutto questo fa sì che si sia creata un'unità di intenti, una voglia di convididere anche la sofferenza assieme. E, strada facendo, abbiamo capito che avremmo potuto centrare questo risultato".

Un primato significativo, indubbiamente, a maggior ragione considerando come il record precedente appartenesse al milanista Sebastiano Rossi con 929'. Due estremi difensori con storie diametralmente opposte, e con due stili differenti, ma entrambi uniti dall'efficacia e, soprattutto, dal rispetto reciproco. Proprio come testimoniato dalle parole dell'ex rossonero, capace di vincere con il Diavolo 5 campionati, 3 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 2 Supercoppe Uefa:

"Sono felice che questo primato sia andato a Buffon, quantomeno resta in mani italiane. All’epoca Zoff mi disse che tutti i record nascono per essere battutI. In questo momento non c’è nessuno che possa eguagliarlo, è un ragazzo che merita e deve godersi in ogni modo questo momento storico. L’importante però è che ora non batta gli altri due record che mi rimangono".