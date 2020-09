Gazzetta dello Sport - Frenata Milik: la Roma chiede una modalità di pagamento diversa

Frenata nei colloqui tra Roma e Napoli per Milik: giallorossi dubbiosi sui problemi alle ginocchia del polacco. Dzeko alla Juventus resta in standby.

Per ballare un buon valzer serve una musica all'altezza, con un ritmo adatto alla circostanza: quello della trattativa tra e per Milik rischia di scemare sul più bello, quando il 'grosso' sembrava ormai fatto.

L'intesa raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 più 7 di bonus rischia di essere messa in discussione dagli ultimi dubbi dei giallorossi in merito all'integrità fisica del polacco, reduce da due rotture del legamento crociato che hanno frenato la sua carriera.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Roma ha chiesto una revisione della modalità di pagamento al Napoli che, per ovvie ragioni, non l'avrebbe presa affatto bene. Richiesta anche una valutazione più alta dei cartellini di Modugno e Meloni, i due giovani inseriti nell'operazione.

Uno stop brusco che va di pari passo con le difficoltà incontrate da Milik nei colloqui col Napoli, relativi ad alcune pendenze economiche da sistemare come la questione multe post-ammutinamento e possibili azioni legali da intraprendere.

L'ex ha già svolto le visite mediche in per conto della Roma e, prima della firma con i capitolini, dovrà gioco forza compiere l'atto formale del rinnovo contrattuale con il club partenopeo, considerato che la scadenza attuale è prevista per il 30 giugno 2021.

Senza Milik alla Roma non può sbloccarsi il passaggio di Dzeko alla : il bosniaco è rimasto seduto per tutti i 90 minuti in panchina a , preservato da Fonseca che ha deciso di non rischiarlo nonostante il punteggio di perfetto equilibrio suggerisse una soluzione diversa. 'Lupa' alla ricerca anche di un'altra punta: Bustos del Talleres è un'opzione 'calda'.

Il buon esito dei due affari non appare, comunque, in dubbio: alla fine Milik e Dzeko avranno una nuova squadra e potranno dirsi protagonisti principali di quel famoso valzer. Degli attaccanti, si intende.