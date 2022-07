Gazzetta dello Sport - Lazio, risposta al colpo Dybala: contatti con Marcelo

Marcelo, nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, contatti già avviati con l’ex Real Madrid.

Le due squadre della capitale grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato. Se la Roma ha già piazzato un grande colpo ad effetto assicurandosi la firma di Dybala, la Lazio potrebbe rispondere con uno dei giocatori più titolati al mondo: Marcelo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i primi contatti tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage del campione brasiliano risalgono a circa dieci giorni fa.

L'articolo prosegue qui sotto

Chiusa, dopo quindici anni, la sua lunghissima avventura al Real Madrid, Marcelo è attirato dall’idea di ripartire dall’Italia e da una squadra importante come la Lazio. Ovviamente a Roma non potrebbe vedersi garantiti ingaggi simili a quelli percepiti al Real, ma la cosa non rappresenterebbe un problema.

Si sta infatti ragionando su un triennale da circa 2,5 milioni di euro l’anno, il che si tradurrebbe, per il club capitolino, in uno sforzo importante ma alla portata.

E’ per questo motivo che nei prossimi giorni potrebbe essere finalizzata un’offerta, prima però c’è da prendere una decisione definitiva. Sia i dirigenti della Lazio, che Maurizio Sarri, stanno riflettendo sul da farsi. Se infatti dal punto di vista economico l’operazione è sostenibile, qualche dubbio in più c’è sulle effettive condizioni del terzino brasiliano.

Marcelo infatti nella scorsa stagione ha totalizzato appena dodici gettoni in campionato, mentre in Champions League non si è spinto oltre le tre presenze. A frenarlo sono stati una serie di infortuni muscolari che impongono quindi più di un ragionamento.

Marcelo, 34 anni, rappresenterebbe eventualmente un colpo di caratura internazionale. Considerato uno dei migliori terzini di sempre, ha vinto, tra le altre cose, sei campionati spagnoli, cinque Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club.

Con sé dunque porterebbe anche un bagaglio fatto di tanta esperienza e tanta abitudine alla vittoria.