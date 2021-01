Gattuso duro su Osimhen: "Ha sbagliato e pagherà"

Gattuso bacchetta Victor Osimhen: "Ha fatto fare una figuraccia anche a me che l'ho mandato in Belgio e Nigeria, la società prenderà provvedimenti".

Il poker al Cagliari, non cancella il 'polverone' sollevatosi attorno alla positività al Covid di Victor Osimhen. Nonostante le scuse 'social' del nigeriano, Gennaro Gattuso a 'Sky' bacchetta il suo attaccante.

Lo fa al termine della gara vinta alla 'Sardegna Arena', dove riserva una reprimenda decisa all'ex .

"Marcello Lippi mi diceva di bollire nel mio brodo, ora lo farà Victor... Sa di aver fatto una sciocchezza, la società prenderà provvedimenti". Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Altre squadre "La multa? Io faccio l'allenatore, decido solo che linguaggio usare coi miei calciatori. Mi sono assunto la responsabilità di mandarlo in a curarsi e in , sa che ora siamo in due ad aver fatto una figuraccia col club. Quando lo vedrò gli dirò ciò che penso, ha sbagliato e pagherà".

Dal caso Osimhen alla larga vittoria di , su cui Gattuso - nonostante l'1-4 - muove appunti alla squadra.

"Non puoi arrivare negli ultimi 20 metri senza veleno, sono contento per la vittoria ma arrabbiato perchè abbiamo creato 10 palle goal. Siamo primi per occasioni create in A e facciamo creare meno di tutti, è una questione di mentalità. E' stato bravo Zielinski a ribaltarla subito, altrimenti... Il pareggio di Joao Pedro? Sembravamo una banda di ragazzini che hanno paura di mettere il piede".

Parole dolci Ringhio le riserva infine proprio a Zielinski, 'man of the match' in terra sarda.