Osimhen fa mea culpa: "Ho sbagliato a partecipare alla festa, scusa Napoli"

Osimhen fa ammenda dopo la positività al Covid: "Ho sbagliato, chiedo scusa a società, mister, squadra e tifosi". Il Napoli smentisce la multa.

Dopo essere risultato positivo al Covid e in seguito al video che lo ritrae a festeggiare in patria, Victor Osimhen fa ammenda. L'attaccante del , arrivato in estate dal , via Instagram chiede scusa per quanto avvenuto.

Inoltre, a fare il paio col mea culpa di Osimhen, come riportato da 'Sky il Napoli smentisce la multa nei confronti del nigeriano.