Zielinski 'spacca-Napoli': goal, strappi e risorsa tattica

Zielinski conferma i progressi nei panni di trequartista: a Cagliari prova super, condita da due grandi goal e lampi preziosi per il gioco azzurro.

L'ago della bilancia del . Piotr Zielinski si conferma risorsa preziosa per il 4-2-3-1 voluto da Gattuso, dimostrandosi in crescita sia fisica che tecnica: per informazioni chiedere al , trafitto da due lampi del polacco nell' 1-4 della 'Sardegna Arena'.

Superati i postumi del Covid e alzato tra le linee da Gattuso, il polacco si sta rivelando l'uomo in grado di cambiare volto al Napoli - sia dal 1' che a partita in corso - e garantisce agli azzurri gli strappi utili a spaccare le difese avversarie.

E' successo anche in terra sarda, dove Zielinski - giunto a 4 goal e 4 assist stagionali - si è preso la scena con una doppietta d'alta scuola: prima un sinistro sotto la traversa fatto di potenza e precisione, poi la giocata di fino in occasione dell'1-2: palleggio in un fazzoletto di campo e Cragno battuto con la punta in stile calcetto. Una doppietta di qualità.

'Zielo', insieme a Lozano, possiede le caratteristiche utili a dare vivacità alla manovra offensiva del Napoli: '10' quando c'è da attaccare, seconda punta in fase di pressing e all'occorrenza mezzala, capace di tramutare il 4-2-3-1 in 4-3-3 se a centrocampo serve una mano a Bakayoko e Fabian.

Dal poker alla di fine novembre a quello di Cagliari - al netto del momento complicato vissuto da tutta la squadra - si è visto uno Zielinski in crescita costante (altra istantanea, il tunnel di ad 'apparecchiare' lo 0-1 ad Insigne), con progressi a 360 gradi. Destro, sinistro, cambio di passo e talento: Ringhio e il Napoli ringraziano il polacco.