Udinese-Napoli 1-2: Bakayoko al 90', gli azzurri si rialzano

Bakayoko al 90' evita al Napoli un altro passaggio a vuoto e stende l'Udinese: di Insigne su rigore e Lasagna gli altri goal. Ko Manolas.

Bakayoko all'improvviso. L'ivoriano risolve - al 90', regalando un 2-1 pesantissimo alla squadra di Gattuso e ribaltando un'altra prestazione opaca e ricca di interrogativi.

Gattuso sceglie l'ex Meret in porta, lancia Rrahmani dal 1' in difesa accanto a Manolas, preferisce Hysaj a Mario Rui e ripropone Petagna centravanti. Friulani col 3-5-1-1, dove Pereyra supporta Lasagna e Mandragora trova una maglia insieme a Molina. Stryger Larsen si sposta a sinistra su Lozano.

Il Napoli fa gioco, l'Udinese quando riparte fa sempre male. L'episodio che sblocca la partita è il fallo di Bonifazi in area su Lozano, punito col penalty da Pasqua dopo consulto con la VAR: dal dischetto Insigne non sbaglia, agganciando Altafini a 97 goal al settimo posto nella classifica all-time del club. Dalla gioia alla preoccupazione però, perchè gli azzurri perdono Manolas per un guaio muscolare e da lì in avanti fanno acqua.

Dopo due super parate di Musso su Lozano e Petagna, i friulani pareggiano grazie a Lasagna che sfrutta un retropassaggio disastroso di Rrahmani e insacca saltando Meret in uscita. Il portiere del Napoli evita il peggio dicendo 'no' allo stesso Lasagna in altre due circostanze, la squadra di Gattuso fatica a reagire e rientra negli spogliatoi confusa.

Confusione che persiste, con Meret che di piede salva ancora i partenopei su Stryger Larsen e Lasagna. Rrahmani viene lasciato negli spogliatoi, Di Lorenzo fa il centrale con Mario a sinistra, ma le cose non cambiano: il Napoli soffre gli affondi dell'Udinese e smarrisce le trame di gioco.

Bocciato Fabian, dentro anche Llorente per Petagna, Insigne suona la carica ma non ha la mira giusta. Ecco allora che a deciderla ci pensa l'uomo meno atteso, Tiemouè Bakayoko, che allo scadere svetta più in alto di tutti su una punizione di Mario Rui e consegna 3 punti insperati al Napoli. Azzurri aggrappati alla zona Champions, l'Udinese rimane poco sopra il terzultimo posto e la panchina di Gotti traballa pericolosamente.

IL TABELLINO

UDINESE-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 15' rig. Insigne (N), 28' Lasagna (U), 90' Bakayoko (N)

UDINESE (3-5-1-1): Musso 7,5; Becao 6, Bonifazi 5, Samir 5,5; Molina 6, De Paul 7, Arslan 6 (71' Walace sv), Mandragora 6, Stryger Larsen 5,5 (71' Zeegelaar sv); Pereyra 6,5; Lasagna 7 (81' Nestorovski). All. Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas sv (16' Maksimovic 5,5), Rrahmani 4 (46' Mario Rui 6,5), Hysaj 5,5; Fabian Ruiz 5 (68' Elmas 5,5), Bakayoko 6,5; Lozano 6,5, Zielinski 5,5 (92' Demme sv), Insigne 6; Petagna 5,5 (68' Llorente 5). All. Gattuso.

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Arslan (U), Samir (U), Zeegelaar (U), Gattuso (N) dalla panchina

Espulsi: nessuno