Gasperini risponde al Valencia: "Polemica offensiva, ho rispettato i protocolli"

Gasperini replica al comunicato del Valencia relativo alla rivelazione della sua positività al Coronavirus: "Il malessere l'ho avuto il giorno dopo".

Gian Piero Gasperini non ci sta. Dopo aver rivelato di essere stato positivo al Coronavirus in occasione della sfida di Champions contro il , il tecnico dell' replica alle accuse provenienti dalla Spagna.

Gasp parla a 'Sky', discolpandosi e gettando acqua sul fuoco delle polemiche nate in seguito alle sue parole. Per le quali il Valencia avrebbe anche chiesto all'UEFA di intervenire.

"E' una polemica molto offfensiva, io ho rispettato tuti i protocolli. Sono stato in quarantena finchè non siamo tornati ad allenarci, l'ho scoperto a maggio, mi sono guardato indietro e ho pensato di aver avuto il malessere in quella circostanza". Altre squadre "Non ho mai avuto febbre nè problemi polmonari, quando sono partito da Bergamo stavo bene. Il problema l'ho avuto la sera e il giorno dopo e quelli successivi a Zingonia, ma che sia stato dovuto a quello l'ho supposto".

"Gli stimoli saranno molto forti, era una stagione entusiasmante spezzata da una tragedia mondiale e in particolare Bergamo e . Abbiamo pagato tutti, per questo certe polemiche fanno ancora più male". "Giocare senza pubblico toglie tanto, ma è un'emergenza che stiamo provando a tamponare per far ripartire il calcio che è un'industria. Sarà diverso rispetto a prima, giocare col caldo, le 5 sostituzioni. Non dovremo crearci alibi e sapere che è così e fare il meglio possibile". L'articolo prosegue qui sotto

Sulla favola europea, le ambizioni dell'Atalanta restano intatte.

"La Champions per noi è fantastica, è la prima volta e avremmo voluto giocare in stadi prestigiosi con pubblico. compreso Valencia. Vedremo ad agosto, le nostre motivazioni sono fortissime ma il livello è alto. Per il momento dobbiamo mantenere questa posizione in campionato per poter rigiocare la prossima edizione".

Tra Gasp e la Dea il rapporto è solido, ma il tecnico si concentra sul presente.