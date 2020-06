Marca - Richiesta del Valencia all'UEFA: provvedimento per Gasperini

Il Valencia vorrebbe un provvedimento nei confronti di Gasperini dopo la recente rivelazione sui sintomi del virus avvertiti prima del match europeo.

Non sono di certo passate inosservate le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini a 'La Gazzetta dello Sport': il tecnico dell' ha rivelato di aver avvertito dei sintomi riconducibili al Coronavirus - da cui è guarito - prima della partenza per , dove il 10 marzo si è svolto il match di ritorno degli ottavi di , superati grazie a due brillanti vittorie.

Un'ammissione, arrivata dopo diverso tempo, che ha sconvolto il club spagnolo, il quale ha espresso tutta la propria sorpresa con un comunicato atto a 'redarguire' Gasperini per un comportamento che avrebbe potuto mettere a rischio la salute di altre persone.

Ma la 'battaglia' del Valencia non è finita qui: secondo quanto riportato da 'Marca', sarebbe stata avanzata una richiesta all'UEFA e alle autorità sanitarie italiane per prendere un provvedimento nei confronti dell'allenatore nativo di Grugliasco.

Altre squadre

Reprimenda necessaria per un atteggiamento che la responsabile del dipartimento sanitario di Valencia, Ana Barcelò, ha giudicato 'poco responsabile' e non in linea con le ingenti misure di sicurezza adottate nelle ultime settimane al fine di contrastare l'avanzata del virus.