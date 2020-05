Il Valencia contro Gasperini: "Sorpresi dalle sue dichiarazioni"

Gian Piero Gasperini è uno dei tanti che può affermare di essere stato colpito dal famigerato Coronavirus, ora sconfitto dopo un periodo contraddistinto dalla paura di non farcela.

Nell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico dell' ha parlato così della sua triste esperienza, nata probabilmente prima che venisse decretato lo stop del calcio italiano.

"Ho avuto paura. Il giorno prima della partita stavo male, il pomeriggio della partita peggio. Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi. Ogni due minuti passava un’ambulanza. Sembrava di essere in guerra. Di notte pensavo: 'Se vado lì dentro, cosa mi succede? Non posso andarmene ora, ho tante cosa da fare...'. Lo dicevo per esorcizzare, ma lo pensavo davvero".