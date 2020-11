Gabriel Bordi, l'altro 'Tanque' del Napoli: 90 minuti in un anno

Gabriel Bordi, centravanti argentino, viene acquistato dal Napoli nel '99/2000: "Sono uno alla Vieri". Bocciato dopo 4 presenze in tutta la stagione.

C'è German Denis, poi c'è Gabriel Bordi. Ruolo, provenienza e soprannome ('Tanque') spiccicati, ma esperienze al completamente diverse. Se il primo lascia ottimi ricordi, del suo connazionale non si può dire lo stesso.

Il 24enne Bordi è la scommessa degli azzurri nel '99/2000, annata in cui Walter Novellino riesce a riportare il Napoli in a due stagioni dalla drammatica - sportivamente parlando - retrocessione in cadetteria.

L'allora responsabile dell'area tecnica Filippo Fusco resta colpito dai 22 goal segnati da Bordi (passaporto comunitario grazie a trisavoli italiani) nella seconda divisione argentina e bussa alla porta dell'All Boys: prestito con diritto di riscatto del 50% del cartellino, fissato a 2 miliardi di lire. Affare fatto.

Bordi vola nel Bel Paese e raggiunge Predazzo - tra i monti trentini della Val di Fiemme - dove i partenopei stanno svolgendo il ritiro precampionato, facendo sognare i tifosi. Un po' come avvenne con Calderon.

"Sono una punta alla Vieri. Non dico della sua forza, ma con le sue caratteristiche. Quiero muchisimo ".

Proclami, proclami, proclami. Soltanto proclami. Il 'Tanque' di Bobo ha soltanto la stazza, smentendo parallelismi azzardati un po' troppo avventurosamente: 4 presenze in un anno, per un totale di... 92 minuti. Che disastro.

Bordi debutta con la maglia del Napoli il 25 agosto 1999 in contro la Fermana, giocando quasi tutta la ripresa; a settembre 5' a Monza, a fine ottobre una mezz'oretta con la Ternana. Novembre lo trascorre tra panchina - nell'ombra di bomber Schwoch, Stellone e Bellucci - e qualche giro a Posillipo, poi un'altra chance. E che chance.

Novellino lo rispolvera di nuovo agli ottavi di Coppa Italia il 1 dicembre, al 'San Paolo', contro la di Ancelotti: tra azzurri e bianconeri c'è una categoria di differenza (e non solo), finisce 1-3 e Bordi subentra al 70', senza lasciar traccia.

Da quel momento in avanti, per lui non c'è più spazio: esclusione dal progetto e benservito inevitabile. Il Napoli brinda alla promozione in A, Bordi se ne torna in a testa bassa e a zero goal. I partenopei non lo riscattano, andrà al Quilmes.

Tra Sudamerica, (bene al Granada) e una parentesi in col Braga, la carriera del 'Tanque' si consuma senza acuti e termina a 36 anni nel Racing Cordoba, squadra della sua città natale. Sotto il Vesuvio, è passata una meteora.