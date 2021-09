PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VERONA

Salernitana e Verona si affrontano nel quinto turno di Serie A. I campani sono ancora alla ricerca dei primi punti in classifica.

Reduce da quattro sconfitte consecutive e attualmente sola all’ultimo posto della classifica, la Salernitana ospita il Verona per un match valido per il quinto turno del campionato di Serie A.

Se i campani sono ancora alla ricerca dei loro primi punti, gli scaligeri sono reduci dal loro primo successo nel torneo: quello contro la Roma che ha segnato il debutto in panchina di Igor Tudor.

Fabrizio Castori disegnerà la sua squadra con un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Belec, il reparto difensivo verrà completato da Gyomber, Strandberg e Gagliolo.

A centrocampo saranno Kechrida e Ranieri a posizionarsi sugli esterni, mentre in mediana toccherà a Mamadou e Lassana Coulibaly. In attacco, spazio alla coppia Djuric-Bonazzoli, con Ribery a supporto in veste di trequartista.

Tudor si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale saranno Dawidowicz, Günter e Magnani a completare il terzetto di difesa davanti a Montipò.

La linea di centrocampo prevederà, da destra a sinistra, Faraoni, Bessa, Ilici e Lazovic, mentre in avanti Simeone agirà da unica punta con Barak e Caprari alle sue spalle.

SALERNITANA (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.