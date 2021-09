Salernitana-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana affronta in casa il Verona nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Verona

Salernitana-Verona Data: 22 settembre 2021

22 settembre 2021 Orario: 18.30

Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Salernitana va a caccia della prima vittoria nel campionato. Dopo la sconfitta di misura contro l'Atalanta (goal di Zapata), i campani affrontano il Verona ringalluzzita dalla cura Tudor: il tecnico croato si è presentato ai nuovi tifosi con la vittoria prestigiosa contro la Roma di Mourinho (3-2). Il match dell'Arechi sarà l'occasione anche per rinverdire una rivalità antica tra le due squadre.

L'ultima gara tra le due squadre risale alla stagione 2008-2019: successo degli scaligeri per 1-0 a Verona. Nel 2018, invece, i campani avevano vinto di misura.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SALERNITANA-VERONA

Salernitana-Verona si disputerà il pomeriggio di mercoledì 22 settembre allo stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 18.30.

Salernitana-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Salernitana-Verona sarà Federico Zanon, che sarà affiancato nel ruolo di seconda voce da Fabio Bazzani.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN , potrà seguire Salernitana-Verona in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Al termine, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal avrete anche la possibilità di seguire Salernitana-Verona in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, già prima dell'inizio della gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, e, quando la partita sarà in corso, gli aggiornamenti minuto per minuto della stessa.

Sarà il classico 3-5-2 per la Salernitana con Belec in porta, Gyomber e Stranberg e Gagliolo a comporre il trio di difesa. Kechrida e Jaroszynski sulle fasce, i due Coulibaly e Obi in mezzo. Ribéry verso il forfait, si rivedono Simy e Bonazzoli.

3-5-2 per il Verona con Montipò in porta, Günter, Ceccherini e Dawidowicz in difesa. Faraoni e Lazovic come sempre sugli esterni, Ilic e Tameze coppia centrale con Barak sulla trequarti. Kalinic cerca spazio in avanti vicino a Caprari.

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Simy, Bonazzoli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic.