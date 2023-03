Roma e Juventus si sfidano nella domenica sera di Serie A: Mourinho con Dybala e Pellegrini, Allegri punta su Vlahovic e Di Maria.

Un duello per l'Europa. Questo potrebbe essere il titolo di Roma-Juventus, big match che chiuderà la domenica di Serie A.

La Roma di Mourinho, che sarà regolarmente in panchina dopo la sospensione della squalifica, staziona al quinto posto a ridosso della zona Champions nonostante l'ultimo ko in casa del fanalino di coda Cremonese: l'obiettivo in casa giallorossa, contro la squadra di Allegri, sarà quello di non perdere ulteriore terreno dalle prime quattro.

Juventus che invece scalpita più indietro in graduatoria: Di Maria e compagni inseguono il sesto posto lanciati dalle ultime cinque vittorie consecutive.

Formazioni al gran completo o quasi per il big match: in casa Roma l'unica defezione, dell'ultimo minuto, è quella di Solbakken mentre Lorenzo Pellegrini, alle prese con una sindrome influenzale, dovrebbe essere regolarmente al suo posto.

Il protagonista più atteso tra i giallorossi, ovviamente, è il grande ex Paulo Dybala che agirà alle spalle di Abraham. In difesa c'è il fondamentale ritorno di Smalling, che ha scontato il turno di squalifica. In panchina siederà regolarmente Mourinho, la cui squalifica è stata invece sospesa dopo il ricorso presentato alla Corte d'Appello Federale per il caso Serra.

Gli assenti tra le fila dei bianconeri Juventus sono gli infortunati Milik (tornerà dopo la sosta) e Kaio Jorge, a cui si è aggiunto De Sciglio (affaticamento): recuperato Miretti.

Chiesa e Pogba sono armi che Allegri utilizzerà ancora una volta a gara in corso come nel derby. Cuadrado agirà sulla destra, in mezzo tocca a Locatelli, davanti confermato Vlahovic con Di Maria per la sfida talento e fantasia tutta argentina con l'ex numero 10 bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.