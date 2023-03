Sospesa la squalifica di Mourinho: il portoghese ci sarà per Roma-Juventus

L'allenatore giallorosso guiderà la sua formazione dalla sua area tecnica: la Corte Federale d'Appello ha sospeso la squalifica.

Non è bastato il tempo alla Corte federale d'Appello per giudicare il ricorso d'urgenza presentato dalla Roma, in merito alle due giornate di squalifica a José Mourinho sanzionate dal giudice sportivo.

L'allenatore portoghese a metà della scorsa settimana è stato squalificato per due turni per i fatti accaduti nel corso di Cremonese-Roma e, nello specifico, per il diverbio con il quarto uomo Serra.

Tutto ciò, com'è noto, ha portato il club giallorosso a depositare un ricorso d'urgenza per ridurre o annullare la squalifica, parallelamente all'inchiesta condotta dalla Procura Federale (che ha sentito lo stesso Mou e i testimoni) circa il dialogo acceso tra il portoghese e Serra.

La Corte federale d'Appello, chiamata a esprimersi, ha intanto sospeso la sanzione, chiedendo altro tempo sia per capire la direzione che verrà intrapresa una volta conclusa l'indagine della Procura, sia per valutare quanto accaduto nel corso di Cremonese-Roma e giudicare.

Mourinho, vista la sospensione della squalifica, sarà in panchina nel corso della sfida tra Roma e Juventus in programma domenica sera allo "Stadio Olimpico".

Tra gli scenari possibili c'è quello della riduzione della squalifica, una volta giudicato il caso, a un turno, da scontare in Roma-Sassuolo, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.