Pellegrini ha l'influenza, ma si è allenato: con la Juventus dovrebbe esserci

Il capitano della Roma non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti. Mourinho perde invece Solbakken per un problema muscolare.

Lorenzo Pellegrini dovrebbe farcela. Il capitano giallorosso ha preoccupato il mondo della Roma a causa di una sindrome influenzale che l'ha debilitato proprio nelle ultime ore, ma contro la Juventus dovrebbe esserci.

Il capitano giallorosso non è al meglio, dunque, ma nella giornata di sabato si è allenato regolarmente assieme ai compagni. In questo senso cresce l'ottimismo per quanto riguarda una sua possibile presenza dal primo minuto nel posticipo dell'Olimpico.

In caso di forfait, Mourinho sarebbe pronto a lanciare Stephan El Shaarawy dal primo minuto, con il 'Faraone' che in tal senso scalda già i motori per una maglia da titolare.

Le prossime ore scioglieranno i dubbi residui e il provino decisivo in programma nella mattinata di domenica chiarirà in maniera definitiva i dubbi circa la presenza del capitano giallorosso. Che però, come detto, ha intenzione di stringere i denti per far coppia con Dybala alle spalle di Abraham.

A non esserci, invece, è Ola Solbakken: il norvegese è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Per lui, finora, una sola gara da titolare contro il Verona (che, poi, è il match in cui è andato a segno).