Formazioni Milan-Benevento: Ibrahimovic in campo

Il Milan chiude il sabato calcistico sfidando il Benevento: una gara essenziale per la corsa Champions e la salvezza.

Dal primo posto alla lotta per qualificarsi in Champions League. Il Milan è stato scavalcato in classifica dall'Atalanta ed agganciato da Napoli e Juventus: contro il Benevento riparte la corsa rossonera per tornare nella massima competizione europea dopo anni.

Segui Milan-Benevento su DAZN

Dall'altra parte un Benevento che dopo un grande avvio di campionato si ritrova terzultimo in classifica insieme a Torino e Cagliari: da qui in avanti per l'ex Pippo Inzaghi servirà fare punti praticamente con tutti, per evitare una retrocessione a sorpresa.

Ibrahimovic nuovamente titolare in avanti, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao. A centrocampo ci saranno Bennacer e Kessié, mentre in porta agirà Donnarumma: difesa a quattro composta da Dalot, Tomori, Romagnoli ed Hernandez, con Calabria inizialmente in panchina. Nemmeno convocato Mandzukic.

Benevento con Lapadula in attacco: parte dalla panchina Gaich. Sulla trequarti spazio per Iago Falque e Improta, mentre Ionita, Viola e Dabo saranno titolari a centrocampo. In difesa Depaoli, Glik, Caldirola e Barba, in porta Montipò.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula.