Milan-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida il Benevento nell'anticipo serale della 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Benevento

Milan-Benevento Data: 1 maggio 2021

1 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

L'anticipo serale della 34ª giornata di Serie A mette di fronte il Milan di Stefano Pioli e il Benevento di Pippo Inzaghi in una gara molto delicata per i punti pesanti in palio. Se i lombardi sono impegnati infatti nella volata Champions League, dall'altra parte i sanniti inseguono l'obiettivo della salvezza.

I rossoneri sono scivolati al 5° posto in classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, e si trovano al momento a pari merito con Juventus e Napoli e in ritardo di 2 lunghezze dall'Atalanta, 2ª. I giallorossi, invece, occupano la terzultima posizione insieme a Cagliari e Torino a quota 31, con un cammino di 7 successi, 10 pareggi e 16 k.o.

Nell'unico precedente in casa del Milan, che si è disputato nell'aprile 2018, i campani inflissero una dura sconfitta al Diavolo, battuto 1-0 grazie a un goal di Pietro Iemmello. I lombardi arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, la più recente in trasferta contro la Lazio, mentre i campani hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

Due gli ex in casa Benevento: il tecnico Pippo Inzaghi, che in rossonero ha vissuto i momenti più belli della sua carriera da calciatore, e l'attaccante Gianluca Lapadula, che ha esordito nel massimo campionato con i rossoneri ed è il bomber stagionale della sua squadra con 6 goal. Finora non è mai riuscito però a far goal ai meneghini. Zlatan Ibrahimovic è invece il miglior marcatore del Milan con 15 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BENEVENTO

Milan-Benevento si disputerà la sera di sabato 1 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida Milan-Benevento sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su sutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo della 34ª giornata sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Mediante DAZN tifosi e appassionati potranno vedere Milan-Benevento in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic e si affida a lui per superare la fase più critica del campionato rossonero e non mancare l'obiettivo Champions League. Lo svedese agirà da centravanti, mentre alle sue spalle potrebbe essere Rafael Leão, favorito su Rebic, a completare la linea di trequarti affiancando Saelemaekers e Calhanoglu. In mediana dovrebbe rivedersi Bennacer in cabina di regia accanto all'inesauribile Kessié. Davanti a Gianluigi Donnarumma, sono invece due i ballottaggi in difesa. In mezzo fra Romagnoli e Tomori per far coppia con Kjaer, a sinistra fra Theo Hernández, ancora non al meglio, e Dalot. A destra, infine, giocherà Calabria. Tutto il gruppo sarà a disposizione del tecnico parmense, fatta eccezione per Daniel Maldini.

Pippo Inzaghi deve invece far fronte a diversi forfait per infortunio, ultimo quello di Marco Sau, costretto a lasciare il campo durante l'ultima sfida contro l'Udinese. Lo stop dell'attaccante sardo si somma a quelli di Moncini, Caprari, Foulon, Tello, Tuia e Letizia, per una situazione nel complesso non semplice da gestire da parte dell'allenatore piacentino. Davanti sarà dunque l'argentino Gaich, in vantaggio su Roberto Insigne e Iago Falque, a far coppia con Lapadula. Sulle due fasce agiranno Depaoli a destra e Improta a sinistra. In cabina di regia sarà confermato Viola, con Hetemaj e Ionita (favorito su Schiattarella) come mezzali. In porta giocherà Montipò, mentre Glik, Caldirola e Barba formeranno la difesa a tre.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.