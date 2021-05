Milan senza Mandzukic: non convocato per la sfida col Benevento

Una bronchite ferma Mario Mandzukic, indisponibile per la gara di San Siro. Calabria e Kjaer, invece, stanno meglio e sono a disposizione.

Titolare contro la Lazio, anche se non per tutta la partita, e nemmeno convocato contro il Benevento. Mario Mandzukic si ferma nuovamente e non sarà a disposizione del Milan, e di Stefano Pioli, per la sfida di questa sera.

Secondo 'Milannews', il centravanti croato è stato fermato da una bronchite. Un problema di salute, dunque, e non di tipo fisico. E in ogni caso, come detto, non sarà disponibile per il match in programma a San Siro contro la formazione del grande ex Pippo Inzaghi.

Mandzukic, titolare in casa della Lazio lunedì scorso, non sarebbe comunque partito dall'inizio contro il Benevento: il ritorno di Ibrahimovic gli chiude le porte nel ruolo di prima punta, mentre sulla sinistra dovrebbe agire Leão.

Se Mandzukic non è disponibile per questa sera, Pioli può comunque tirare un sospiro di sollievo: nella lista dei convocati compaiono i nomi di Kjaer e Calabria, entrambi febbricitanti nelle scorse ore ed entrambi recuperati.