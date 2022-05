Immobile verso il forfait con la Juve: niente rifinitura per il problema alla caviglia

La Lazio si presenterà all'Allianz Stadium di Torino, dove affronterà la Juventus di Allegri, senza Ciro Immobile. Con il passare delle ore diminuiscono drasticamente le percentuali di vedere in campo l'attaccante classe 1990 della Nazionale.

Immobile continua a sentire dolore alla caviglia destra e - dopo l'allenamento differenziato di ieri - non ha partecipato alla rifinitura di oggi a Formello con il resto del gruppo, agli ordini di Maurizio Sarri.

"Immobile ha giocato con un piede e mezzo il secondo tempo contro i blucerchiati, è un highlander" aveva dichiarato Sarri al termine della sfida vinto per 2-0 nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Sampdoria.

Le ore passano e le possibilità di vedere in campo Ciro Immobile contro la Juventus si avvicinano sempre più allo zero. L'attaccante dei biancocelesti proverà ad esserci per l'ultima sfida stagionale contro il Verona all'Olimpico tra una settimana.

Senza un'alternativa a disposizione, Sarri dovrà studiare la soluzione giusta per scardinare la difesa bianconera: si va verso una staffetta Cabral-Pedro, con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati.