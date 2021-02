Formazioni Bayern Monaco-Tigres: Lewandowski sfida Gignac

Bayern Monaco-Tigres vale il titolo mondiale per club: sfida nella sfida tra i bomber Gignac e Lewandowski, decisivi in semifinale.

Alle ore 19 italiane di oggi, Bayern Monaco e Tigres si giocano il titolo mondiale per club nella finalissima di Doha, in Qatar, dopo aver superato rispettivamente in semifinale Al-Ahly e Palmeiras.

Appuntamento con la storia per i messicani, prima compagine CONCACAF a lottare per la vittoria dell'ambita coppa; per i tedeschi, invece, si tratterebbe del quarto alloro mondiale, il secondo da quando la competizione ha assunto la denominazione di Mondiale per Club.

Riflettori puntati sui due bomber principi: da una parte Robert Lewandowski, autore della doppietta decisiva che ha permesso al Bayern di battere l'Al-Ahly, dall'altra André-Pierre Gignac che ha trasformato il rigore della vittoria contro il Palmeiras.

Entrambi sono a caccia della prima affermazione mondiale dopo aver raggiunto la gloria continentale in America e in Europa; per Lewandowski sarebbe la ciliegina perfetta sulla torta di una carriera che lo ha visto vincere praticamente tutto a livello di club.

Flick con un dubbio di formazione: Tolisso potrebbe essere preferito a Musiala, assente Müller sulla trequarti dopo la positività al Covid-19. Spazio, dunque, per Sané e Coman sugli esterni e Gnabry al centro, a supporto di Lewandowski.

Ferretti verso la conferma di Gonzalez in qualità di partner offensivo di Gignac, punta di diamante di un solido 4-4-2 vecchio stampo.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Gnabry, Coman; Lewandowski

TIGRES (4-4-2): Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Aquino, Rafael Carioca, Pizarro, Quinones; Gonzalez, Gignac.