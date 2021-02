Bayern-Tigres dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bayern e Tigres si giocano il Mondiale per Club in Qatar. Tutte le informazioni sul match tra tedeschi e messicani e dove vederlo in tv e streaming.

BAYERN-TIGRES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bayern-Tigres

• Data: giovedì 11 febbraio 2021

• Orario: 19:00 italiane

• Canale TV: Canale 20

• Streaming: Sportmediaset.it

Bayern contro Tigres, Golia contro Davide. All'Education City Stadium di Al Rayyan, in Qatar, va in scena la finale del Mondiale per Club, che vede sfidarsi i tedeschi di Hansi Flick, chiaramente favoriti dal tasso tecnico superiore, e i messicani allenati dal brasiliano Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Il Bayern ha la possibilità di conquistare per la sesta volta il Mondiale per Club, contando naturalmente anche le edizioni in cui la manifestazione si chiamava Coppa Intercontinentale e vedeva sfidarsi la vincente della Champions League e quella della Copa Libertadores. L'ultimo successo dei tedeschi, che in semifinale hanno superato l'Al-Ahly, risale al 2013, 2-0 contro il Raja Casablanca.

Il Tigres ha invece scritto la storia grazie all'1-0 contro il Palmeiras in semifinale. Per la prima volta in assoluto una formazione della CONCACAF, la Confederazione nordamericana, si è issata fino alla finalissima del Mondiale per Club, potendo così conquistare un inedito trofeo.

Tutto su Bayern-Tigres: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BAYERN-TIGRES

Bayern-Tigres, finalissima del Mondiale per Club, si giocherà all'Education City Stadium di Al Rayyan, uno dei due stadi scelti per ospitare la competizione, nel tardo pomeriggio italiano di giovedì 11 febbraio 2021. Il calcio d'inizio tra la formazione tedesca e quella messicana è in programma alle ore 19.

Alle 16 andrà invece in scena la finalina per il terzo e quarto posto tra gli egiziani dell'Al-Ahly e i brasiliani del Palmeiras.

Bayern-Tigres sarà trasmessa in chiaro, in diretta e in esclusiva da Mediaset, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club: la finale, in particolare, come già accaduto per tutte le altre partite della competizione si potrà vedere su Canale 20.

Sarà possibile seguire Bayern-Tigres, gara che assegnerà il titolo di campione del mondo per club, anche in streaming: basterà collegarsi al sito di Sportmediaset (www.sportmediaset.it) tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Il Bayern si schiererà con il consueto 4-2-3-1. Intoccabile in attacco Lewandowski, che dovrebbe essere sostenuto da Gnabry, Müller e Coman. Boateng e Alaba formeranno la coppia centrale davanti a Neuer, così come Musiala affiancherà Kimmich in mezzo al campo.

Il Tigres ha nel folcloristico Gignac, ex attaccante della Nazionale francese trapiantato in Messico, il proprio punto di forza. Ad affiancarlo potrebbe essere il paraguaiano Gonzalez, come in semifinale, anche se è possibile che Ferretti giochi con un centrocampista in più.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

TIGRES (4-2-3-1): Guzman; Rodriguez, Meza, Reyes, Salcedo; Duenas, Rafael Carioca; Aquino, Pizarro, L. Quinones; Gignac.