FIFA 23, Closed Beta e Demo: quando escono e GB di peso

Tutto quello che c'è da sapere sulle Demo e la Closed Beta di FIFA 23, titolo di EA Sports disponibile per tutti da fine settembre.

FIFA 23 sta per arrivare. Il 30 settembre, infatti, l'ultimo titolo della saga EA Sports con l'attuale nome vedrà la luce, prima della nascita di EA Sports Fc nel 2023. La casa videoludica sta annunciando via via le novità, dalla copertina del gioco al crossplay, passando per i nuovi accorgimenti di gameplay.

Il prossimo passo? La Demo. Tutti gli appassionati di FIFA non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo di EA Sports a inizio autunno, una data ancora lontana: per questo motivo la speranza dei videogiocatori è quella di avere il prima possibile la possibilità di giocare con una prima versione.

QUANDO ESCE LA DEMO DI FIFA 23?

EA Sports non ha ancora annunciato nulla a riguardo e probabilmente ancora una volta potrebbe non esserci una demo giocabile di FIFA 23, come accaduto per la versione 22. Visti i continui accorgimenti in fase di sviluppo, non è probabilmente possibile rilasciare il titolo di prova durante l'estate. La demo di FIFA non è uscita neanche per la versione 21, dunque l'ultimo anno in cui è stato possibile utilizzarlo in anteprima è stato per il 20, nel 2019.

QUANDO ESCE LA CLOSED BETA DI FIFA 23?

Solamente pochi utenti ricevono il codice della Closed Beta per testate FIFA 23 prima della data d'uscita. Principalmente bisogna essere un campione FUT verificato ed essere iscritto alla newsletter EA per poter testare FIFA 23 in una delle sue modalità, Carriera o FUT ad esempio.

Quando arriverà la Closed Beta? Intorno a metà agosto, probabilmente l'11. Niente di certo per ora, ma le prime voci parlano di 38 GB di peso per la versione Xbox di FIFA 23.

In ogni caso solamente un gruppo ristretto di videogiocatori potrà avere a che fare con FIFA prima del 27 settembre, data in cui sarà possibile utilizzarlo in caso di preordine della Versione Ultimate, o del 30, data in cui sarà disponibile il gioco completo per chiunque voglia acquistarlo in copia fisica o digitale.