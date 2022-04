Quando esce FIFA 23? Copertina, costo e news

Grande trepidazione nel mondo videoludico dei giochi sportivi per l'uscita della nuova fatica di EA Sports. La serie FIFA è di consueto uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per chi decide di puntarci, nell'eterna sfida con Konami e PES, ora come noto denominato eFootball.

Grazie al FIFA Ultimate Team, FIFA continua ad essere anno dopo anno uno dei titoli più venduti in ogni parte del mondo: la modalità che spopola sui social tra spacchettamenti e reaction attira milioni di persone. Non solo FUT ovviamente, vista la presenza della modalità Carriera e di Volta.

Nonostante nel corso degli ultimi anni gli utenti si siano lamentati ampiamente delle poche novità introdotte, che porta gli ultimi titoli della serie FIFA ad avere recensioni meno positive rispetto al passato, anche l'edizione 23 è attesissima dai fans.

QUANDO ESCE FIFA 23?

Pochi dubbi sull'uscita di FIFA 23. Come di consueto, infatti, il nuovo capitolo della serie FIFA vedrà la luce ad autunno 2022. Non è chiaro in che data precisa, ancora da annunciare, ma presumibilmente sarà disponibile nei negozi fisici e digitiali tra fine settembre e inizio ottobre.

Ovviamente chi prenoterà le versioni più costose di FIFA 23 potrà giocare al titolo prima degli altri. Mistero anche relativamente alla demo, che potrebbe non esserci come capitato per FIFA 22, arrivato diettamente sul mercato il primo ottobre del 2021.

FIFA CAMBIA NOME?

Probabilmente. Non è ancora ufficiale, ma da mesi circola la voce relativa ad un nuovo corso per EA Sports e la serie FIFA. Niente FIFA 23 dunque, ma EA Sports Football Club o più semplicemente EA Sports FC. Uno degli indizi che porta in questa direzione è relativo al fatto di come il publisher ha registrato tale nome presso l'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito e l'EUIPO.

L'articolo prosegue qui sotto

Cam Weber, GM di EA Sports, ha evidenziato in passato come esistesse tale possibilità:

"Stiamo esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio globali di EA Sports. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership e licenze ufficiali nel mondo del calcio".

FIFA 23/EA SPORTS FC GRATIS?

Considerando come la rivale Konami abbia proposto eFootball gratis per tutti, gli utenti si stanno chiedendo se anche FIFA 23, o EA Sports FC in caso di cambio nome, possa essere gratis. Nessun indizio in tal senso, nonostante in molti premano per un titolo free-to-play, con le microtransazioni (come ad esempio i pacchetti contenenti le carte FUT) a pagamento non obbligatorie, ma a disposizione di chi voglia avere più possibilità.

CHI SARÀ IN COPERTINA DI FIFA 23?

Anche in questo caso non c'è nessuna conferma, visto e considerando che la copertina sarà svelata probabilmente al momento dell'eventuale cambio di denominazione di FIFA 23. Kylian Mbappé a meno di sorprese dovrebbe essere nuovamente protagonista della cover.