FIFA 23, la Serie B ci sarà? Licenze e novità

La Serie B avrà le licenze dopo due anni di esclusiva Konami? Tutte le informazioni relative a FIFA 23 e le novità a tal riguardo.

Grande attesa per l'ultima edizione di FIFA con l'attuale nome: da FIFA 23 si passerà infatti a EA Sports Fc dal 2023. Tra i quesiti che tutti i videogiocatori si chiedono riguardo il nuovo videogioco in uscita a settembre 2022 c'è anche la questione Serie B.

La seconda serie italiana, infatti, non ha i diritti e le licenze delle squadre in virtù dell'accordo biennale siglato da Konami, casa di eFootball (il vecchio PES) per avere tutta la Serie B con i nomi e le casacche originali. In FIFA 21 erano cinque le squadre licenziate e disponibili tra le 'resto del mondo', ovvero Lecce, Parma, Monza, Benevento e Crotone. Ed ora?

LA SERIE B SU FIFA 23

L'accordo siglato tra Konami e Serie B è stato siglato per un biennio, per il 2020 e il 2021. Non è ancora chiaro se in FIFA 22 dunque ci sarà il ritorno della seconda serie italiana completamente licenziata, dunque con le maglie e i nomi originali di Cagliari, Genoa, Bari, Palermo e il resto delle venti squadre presenti nel torneo 2022/2023.

Ora come ora Konami è ancora presente tra gli sponsor della Serie B, ragion per cui è probabile un proseguo della partnership anche su eFootball e dunque non su FIFA 23. Nel titolo di EA Sports, in caso di ritorno ufficiale del campionato completo, alcune squadre avranno la licenze e saranno presenti nel 'Resto del Mondo'.