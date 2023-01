Ferrero e Scanavino si presentano: "Difenderemo la Juve, gli obiettivi non cambiano"

L'Assemblea degli Azionisti svoltasi nella mattinata di mercoledì 18 gennaio ha ufficializzato l'insediamento del nuovo CdA della Juventus, che subentra al timone della società piemontese dopo tredici anni scanditi dalla presidenza di Andrea Agnelli.

Il nuovo presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero, ha parlato per la prima volta da massimo dirigente zebrato:

con grande emozione e grandissimo orgoglio. Un pensiero di forte ringraziamento va a tutti i presidenti che mi hanno preceduto, in particolare voglio ringraziare Andrea

Un primo pensiero va ai tifosi, che sono sempre stati la forza e il cuore. Voglio essere molto chiaro: quando ho assunto questo impegno, l’ho fatto con l’idea di dare il massimo per questa società. Lavoreremo per costruire un futuro pari all’altezza del suo passato".

Il nuovo presidente bianconero ha voluto chiarire sin da subito la linea strategica che verrà adottata dalla società alla luce dell'inchiesta sulla questione plusvalenze:

in tutte le sedi componenti: sede ordinaria, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione e rigore, ma anche con pacatezza e senza arroganza. Vogliamo rispetto per noi, la società e la squadra".

Competenza e determinazione per difendere la

Primo intervento a tinte bianconere del nuovo Direttore Generale del club, Maurizio Scanavino:

, in questi due mesi di esperienza da dg - molto intensi - ho trovato delle persone molto motivate e capaci

Garantirò il massimo impegno per la

Come ho detto alla squadra: gli obiettivi sportivi non cambiano, così come quelli aziendali".