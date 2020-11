Fantacalcio, le ultime: Ronaldo, cos'ha Romagnoli, Spinazzola trema, Benali ko

Dalle condizioni di Cristiano Ronaldo a quelle di Romagnoli, Saelemaekers e la coppia Caputo-Criscito: le ultime di Fantacalcio dopo il weekend.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dopo il weekend di in chiave Fantacalcio.

Cristiano Ronaldo e Romagnoli acciaccati, Caputo e Criscito lasciano il ritiro dell' , Saelemaekers quello del : tutte le ultime informazioni.

"Cadendo dopo il contrasto mi si è girata la caviglia". Così ha risposto Cristiano Ronaldo ad Andrea Pirlo dopo la sostituzione nel match pareggiato contro la . Distorsione per il portoghese, che in ogni caso dovrebbe regolarmente scendere in campo con il durante la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Ieri il capitano del si è fermato durante il riscaldamento pre-gara, saltando il match col e lasciando il proprio posto al giovane Gabbia. La 'Gazzetta dello Sport' ha rivelato l'entità del suo guaio fisico: si tratta di un fastidio al flessore. Da valutare i suoi tempi di recupero.

Come annunciato dal Belgio attraverso il proprio profilo Twitter, Alexis Saelemaekers è costretto a fermarsi: l'esterno del Milan ha già lasciato il ritiro dei Diavoli Rossi. Si tratta di un problema di natura muscolare: più precisamente un'infiammazione al pube.

Già costretto a saltare la Nazionale, Leonardo Spinazzola potrebbe ricevere un'altra brutta notizia: secondo la 'Gazzetta dello Sport', si teme una lesione muscolare per l'esterno della , che può rimanere ai box per due-tre settimane a causa del risentimento all'adduttore rimediato ieri contro il . Spinazzola non dovrebbe giocare contro il alla sosta.

Sia Ciccio Caputo che Mimmo Criscito danno forfait per la Nazionale. Come comunicato dal sito della FIGC, "il difensore del Genoa ha lasciato il ritiro, mentre l’attaccante del non potrà rispondere alla convocazione". Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sui guai fisici dei due.

Il centrocampista del è andato ko durante la gara pareggiata in casa del . "Ahmad Benali - recita il comunicato del club pitagorico - nel corso della gara contro il Torino ha rimediato un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra. Il calciatore osserverà qualche giorno di riposo e successivamente sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti".