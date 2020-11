Milan, infortunio per Saelemaekers: lascia il ritiro del Belgio

Il Belgio annuncia che Alexis Saelemaekers, inizialmente convocato, è già tornato dal Milan: infiammazione al pube per l'esterno rossonero.

Aspettava la sosta delle Nazionali da tempo, Alexis Saelemaekers. Avrebbe voluto reindossare la maglia del per la seconda volta, dopo l'esordio di un mese fa in amichevole. E invece non sarà così, perché un infortunio lo ha costretto a rinunciare alla convocazione: il belga è alle prese con un'infiammazione al pube.

UPDATE: Because of injuries, @ASaelemaekers, @LTrossard and Hendrik Van Crombrugge returned to their clubs. @kaminski26 joins the team. #COMEONBELGIUM 🇧🇪 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 9, 2020

Ad annunciarlo attraverso il proprio profilo Twitter è stata la stessa Nazionale belga, senza dare ulteriori dettagli sull'entità del guaio fisico rimediato dall'esterno del .

"A causa di un infortunio, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard e Hendrik Van Crombrugge sono ritornati dai rispettivi club. Thomas Kaminski è stato convocato".

Saelemaekers, come detto, ha fin qui giocato solo una volta con il Belgio: l'8 ottobre contro la . Amichevole che la Nazionale di Roberto Martinez ha pareggiato per 1-1 e nella quale il giocatore del Milan è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

Nel posticipo pareggiato ieri sera contro il , invece, Saelemaekers ha giocato solo i primi 45 minuti, prima di essere sostituito da Rebic all'intervallo. E proprio lui ha servito a Kessié, poi aiutato anche da una deviazione di Magnani, l'assist per la rete dell'1-2.