Ronaldo a Pirlo sull'infortunio: "Cadendo mi si è girata la caviglia"

Cristiano Ronaldo partirà per raggiungere la Nazionale portoghese, queste le parole subito dopo l'infortunio: "Cadendo mi si è girata la caviglia".

L'infortunio di Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi della , che da poco hanno nuovamente abbracciato il fuoriclasse portoghese dopo il Covid-19: arrivano importanti aggiornamenti con la frase che lo stesso giocatore avrebbe detto ad Andrea Pirlo subito dopo aver accusato il problema.

Secondo 'Sky Sport', CR7 avrebbe subito spiegato al proprio allenatore che si trattava di una distorsione alla caviglia durante il match giocato contro la all'Olimpico: "Cadendo dopo il contrasto mi si è girata la caviglia".

Ronaldo raggiungerà comunque il gruppo del ct Santos, che lo gestirà nell'ambito degli impegni ufficiali: stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore è già in grado di camminare senza nessun supporto e dovrebbe regolarmente scendere in campo in .