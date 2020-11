Fantacalcio, le ultime: Kolarov e Hysaj positivi, malessere per Bakayoko, quando torna Bonucci

Bakayoko non si allena, Kolarov è positivo al Covid, Bonucci torna tra 15 giorni, Lykogiannis va ko: le ultime di Fantacalcio in vista del weekend.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio, in vista del ritorno del campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

e perdono Kolarov e Hysaj, positivi al Covid-19. Positivo anche l'atalantino Malinovskyi. Leggero malessere per Bakayoko, che a 5 giorni da Napoli- non si allena, mentre Bonucci tornerà in campo a inizio dicembre. Gabbiadini rientra in gruppo dopo due mesi.

Oltre al problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi, Aleksandar Kolarov deve fare i conti anche e soprattutto con il Covid-19. Nella giornata odierna l'Inter ha annunciato ufficialmente la positività del serbo, che nei giorni scorsi era già rientrato a Milano dal ritiro della propria Nazionale: "Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Niente , incerti i tempi per il ritorno in campo.

Positivo al Covid-19 anche l'atalantino Ruslan Malinovskyi, che ha contratto il virus in Nazionale. In virtù del focolaio sorto all'interno dell' , la gara di originariamente programmata per questa sera contro la è stata rinviata.

"Leonardo Bonucci prosegue la riabilitazione a seguito dell’infortunio muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale", comunica la . Come scoperto martedì, si tratta di un affaticamento all'adduttore. Il difensore bianconero tornerà in campo tra circa 15 giorni, dunque all'inizio del mese di dicembre.

A meno di una settimana dalla sfida contro il Milan dell'ex compagno Daniele Bonera, Rino Gattuso deve fare a meno di Tiemoué Bakayoko in allenamento. Come riporta il sito del Napoli, "Llorente e Bakayoko non si sono allenati per un leggero malessere". L'ex centrocampista rossonero ha la febbre alta ed è in isolamento, ma secondo la 'Gazzetta dello Sport' non si tratterebbe di Covid-19.

Chi è positivo nella rosa del Napoli è Elseid Hysaj. Il club azzurro ha comunicato: "In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania".

Gabbiadini brucia le tappe e torna in gruppo dopo un paio di mesi. L'attaccante della , come comunicato del club, ha effettuato "gran parte della seduta con la squadra". Il suo rientro in campo, in ogni caso graduale, è sempre più vicino. Per Keita Balde, invece, "prosegue invece il proprio programma di recupero con terapie e fisioterapia".

Le Nazionali mietono vittime anche al , che ha comunicato l'infortunio rimediato in Nazionale da Charalampos Lykogiannis. Il terzino di Di Francesco, "impegnato con la Grecia, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al polpaccio sinistro. Il calciatore ritornerà in Sardegna nella giornata di domani e verrà quindi rivaluto dallo staff medico del Club".

Buone notizie per il , che comunica: "Il Genoa Cfc comunica che Cristián Zapata è risultato negativo al test Covid-19. Il difensore sosterrà domani le visite per l’idoneità medico sportiva". Il rientro in campo dell'ex centrale del Milan potrebbe avvenire già domenica in casa dell' .

C'era un po' di apprensione in casa dell'Udinese verso il guaio muscolare rimediato con l' dal Tucu Pereyra, ma sembrerebbe non trattarsi di nulla di particolarmente grave. Oggi l'ex ha svolto una seduta personalizzata in palestra. Possibile il recupero per la gara contro il Genoa.