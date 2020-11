Fantacalcio, le ultime: cos'hanno Caputo e Berardi, Belotti rischia, stop Carles Perez

Dalle condizioni di Caputo a Berardi a quelle di Belotti, passando per Castilejo e gli indisponibili della Lazio: le ultime notizie di Fantacalcio.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dopo il weekend di in chiave Fantacalcio.

Il comunica l'entità degli infortuni di Caputo e Berardi. Stop anche per Chiriches, positivi al Covid tre elementi della rosa. Belotti potrebbe non recuperare per il match di domani col . ancora una volta in emergenza. Castillejo torna ad allenarsi in gruppo.

Il Sassuolo ha comunicato l'entità degli infortuni di Berardi e Caputo, aggiungendo alla lista anche Vlad Chiriches, uscito nel finale della gara col : "Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato per Domenico Berardi un risentimento ai flessori di destra, per Francesco Caputo un risentimento agli adduttori di sinistra e per Vlad Chiriches un problema ai flessori di sinistra con altri accertamenti ancora da completare. Ulteriori valutazioni saranno fatte nel corso della settimana".

Nuovo stop per lo spagnolo della , vittima di un risentimento al flessore della coscia sinistra. Perez ha svolto lavoro differenziato ed è dunque in dubbio per la gara di in programma giovedì contro il Cluj.

Altri problemi per la Lazio. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non sono partiti con la squadra per San Pietroburgo, dove domani sera andrà in scena il match di contro lo . Si tratterebbe nuovamente, come una settimana fa contro il Bruges, di assenze legate alla questione Covid-19. La Procura della FIGC ha deciso di aprire un'inchiesta.

Sono Djuricic, Haraslin e Ricci i tre positivi al Coronavirus del Sassuolo. Negativo invece Toljan. Il comunicato neroverde: "Si informa, di concerto con i tesserati, che i calciatori neroverdi attualmente positivi sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. L’attaccante neroverde Federico Ricci è risultato positivo all’esito degli ultimi test effettuati (doppio tampone), è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda Jeremy Toljan l’ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

Lo spagnolo del ha già recuperato dall'affaticamento muscolare che domenica lo ha costretto a saltare la sfida contro l' : secondo 'Milannews.it', oggi è tornato ad allenarsi assieme ai compagni e dunque è a disposizione di Pioli per la gara col di giovedì.

Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye si sono sottoposti agli esami necessari per stabilire la gravità dei rispettivi infortuni. Non arrivano buone notizie per il , che comunica: "Gli esami cui è stato sottoposto Nicola Sansone hanno evidenziato una lesione del pettineo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane, mentre relativamente a Ibrahima Mbaye hanno evidenziato una lesione del flessore destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane".

Già costretto a saltare il derby con la , Francesco Cassata con ogni probabilità non sarà presente nemmeno nel recupero di domani contro il : "Tra i giocatori che hanno seguito un iter differenziato - comunica il Genoa - Cassata, Shomurodov, Sturaro e Zappacosta".

Sempre a proposito del recupero in programma domani pomeriggio, a rischiare è anche e soprattutto Andrea Belotti. Il comunicato del Torino: "Programma differenziato per Izzo, mentre Belotti post trauma contusivo al ginocchio destro ha lavorato a parte con i preparatori atletici".