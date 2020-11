Casi Immobile, Leiva e Strakosha: la Procura FIGC apre un'inchiesta

La FIGC vuole vederci chiaro sul caos tamponi alla Lazio: i tre giocano in campionato ma non in Champions. Per il club sarebbero falsi positivi.

Ciro Immobile salta Zenit-Lazio. Come lui, anche Lucas Leiva e Thomas Strakosha. Una pessima notizia, praticamente identica a quella della scorsa settimana, se è vero che i tre titolarissimi di Simone Inzaghi, alla pari di altri compagni, non erano partiti nemmeno per Bruges.

Un inghippo, legato alla questione Covid-19, sul quale la FIGC è intenzionata a indagare. Tanto che, secondo quanto rivelano la 'Gazzetta dello Sport e il 'Messaggero', la Procura Federale guidata da Giuseppe Chiné ha deciso di aprire un fascicolo per far luce sull'intera vicenda.

L'intenzione, secondo la 'rosea', è quella di valutare eventuali infrazioni al protocollo operate dalla . La quale non ha avuto e non avrà a disposizione Immobile, Lucas Leiva e Strakosha per le due gare di contro e Lazio, ma li ha ritrovati per pochi giorni in campionato, nella gara incredibilmente vinta per 4-3 nel recupero in casa del .

Gara nella quale, peraltro, due su tre sono scesi in campo, anche se solo nel secondo tempo: l'unico rimasto in panchina è Strakosha, che ha lasciato a Pepe Reina il proprio posto tra i pali. Immobile ha pure trovato la rete del 3-3 al 95', seguita a poca distanza da quella decisiva di Caicedo.

Secondo la Lazio, Immobile, Leiva e Strakosha sarebbero da considerarsi falsi positivi. Come precisa il 'Messaggero', però, l'UEFA ha parametri diversi rispetto all' . Il caos, a 24 ore dalla sfida contro lo Zenit, continua. E domani si gioca.