Immobile non parte per la Russia: salterà Zenit-Lazio

Ciro Immobile non prenderà parte alla trasferta russa contro lo Zenit. Nella Lazio non convocati nemmeno Leiva e Strakosha.

Pessima notizia per Simone Inzaghi e per la , che domani alle 18.55 sfiderà lo per consolidare il primato in classifica: in non ci sarà Ciro Immobile.

Come riportato da 'Sky Sport', il bomber campano è tornato indisponibile e non prenderà l'aereo che porterà i biancocelesti a San Pietroburgo per disputare la terza partita del girone di .

Immobile era stato inserito nella ripresa di -Lazio, in cui aveva anche segnato su rigore il goal del momentaneo 3-3, prima del sigillo finale di Caicedo a tempo ormai scaduto.

Nella lista dei convocati non ci saranno nemmeno Lucas Leiva e Thomas Strakosha.