Fantacalcio, le ultime: torna Immobile, Dzeko ancora out

La Lazio ritrova Immobile, la Juve Dybala, 3 recuperi per l'Atalanta, Milan in ansia per Leao, nel Napoli out anche Ospina: le ultime di Fantacalcio.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio, in vista del ritorno del campionato dopo la pausa delle Nazionali.

La ritrova Dybala, l' Gosens, torna Immobile nella . Stop per Ospina e Rafael Leao, Dzeko ancora positivo.

Niente da fare per l'attaccante bosniaco, fermo dal 6 novembre quando era risultato positivo al coronavirus. Dzeko non si è ancora negativizzato e dunque difficilmente sarà a disposizione di Fonseca per la gara di domenica prossima contro il .

Dybala is back. La 'Joya' ha smaltito l'infezione alle vie urinarie ed è rientrato in gruppo al pari di Federico Chiesa: contro il , Pirlo potrà contare anche sull'attaccante argentino chiamato a gettarsi alle spalle il brutto ingresso in campo vissuto con la Lazio prima della sosta.

Ottime notizie per Gasperini che per la gara contro lo recupera Gosens dopo il problema muscolare accusato prima della sosta. Tornano regolarmente a disposizione anche De Roon e Palomino. Ora resta da capire se il tecnico deciderà di schierarli o preferirà risparmiarli in vista del delicatissimo impegno di contro il .

Il bomber della Lazio vede finalmente la fine del tunnel. Dopo una lunghissima serie di tamponi dall'esito incerto, Immobile si è finalmente negativizzato. Oggi ha quindi svolto le visite mediche necessarie per tornare a disposizione di Simone Inzaghi e sabato dovrebbe riprendere il suo posto al centro dell'attacco.

Ore di ansia per il che deve fare i conti con l'infortunio accusato da Rafael Leao in nazionale. L'attaccante, subentrato nel secondo tempo col Under 21, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare la cui entità andrà valutata meglio nelle prossime ore. La sua presenza contro il è in forte dubbio.

Oltre a Osimhen il Napoli rischia di dover fare a meno anche di Ospina nel big-match di domenica sera contro il Milan. Il portiere è infatti rientrato dagli impegni con la con un problema fisico da valutare, se non dovesse farcela toccherà a Meret. Rientrato invece l'allarme Bakayoko che oggi si è allenato regolarmente in gruppo dopo aver superato l'influenza che lo aveva bloccato negli ultimi giorni.