Immobile negativo: visite per l'idoneità e ritorno in campo

L'attaccante biancoceleste ha concluso la quarantena dopo l'ok dell'ASL di Roma: visite in Paideia per l'idoneità e ritorno a Formello.

Ciro Immobile è finalmente pronto a tornare in campo. L'attaccante della , alle prese con il Coronavirus nelle ultime settimane, è risultato negativo al tampone e ha lasciato l'isolamento.

Questa mattina il classe 1991 si è recato in Paideia per sostenere le visite di idoneità - durate un'ora e mezza circa - per ottenere il lasciapassare definitivo con cui è tornato ad allenarsi con i compagni.

Per Simone Inzaghi il rientro del proprio bomber è un grande sollievo in un momento di difficoltà a livello fisico. Tornerà in campo già a e sarà disponibile anche per la sfida di contro lo .

Altre squadre

Immobile è arrivato in Paideia poco dopo le 8 e ha scherzato con i presenti che hanno chiesto se ce la facesse ad esserci per la sfida contro il Crotone.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

“Per forza, se no non sarei stato qui…”

L'ultima presenza di Immobile risale a quasi venti giorni fa, in quel -Lazio terminato 2-3 per i biancocelesti con due goal nel recupero, uno dei quali firmato da Immobile.