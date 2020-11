Tegola Milan: Rafael Leão si infortuna con la nazionale

L'attaccante ex Lille è uscito nel finale della sfida tra Portogallo e Olanda Under 21 a causa di un problema.

Il vive ore di preoccupazione per la situazione legata a Rafael Leão. L'attaccante classe 1999 si è fermato durante la sfida tra Under 21 e Under 21 per un infortunio.

L'ex , subentrato a Jota nell'intervallo della sfida di qualificazione a Euro Under 21 2021, ha dovuto lasciare il campo all'82' dopo aver accusato un problema, probabilmente di natura muscolare.

La sua partita è durata soltanto 37 minuti. La squadra lusitana è comunque riuscita a vincere la partita per 2-1 e guadagnarsi la qualificazione all'Europeo che si disputerà la prossima estate.

Altre squadre

In stagione finora Leão ha già collezionato 10 presenze complessive con la maglia rossonera, con tre goal totali all'attivo.