Fantacalcio 2021/2022: neopromosse, i giocatori da prendere

CONSIGLI FANTACALCIO - Tra bomber e difensori goleador: un occhio ai giocatori delle neopromosse che potrebbero avere un impatto al Fantacalcio.

Da sempre, in ciascun Fantacalcio che si rispetti, si guarda in casa delle neopromosse in Serie A, squadre allestite per puntare alla salvezza e che per farlo dispongono di alcuni profili parecchio interessanti, spesso sorprendenti.

Empoli, Salernitana e Venezia si daranno battaglia fino all'ultimo respiro pur di mantenere la categoria, conquistata con merito, fatica e sudore, aggrappandosi ai loro bomber e alle loro certezze, pur avendo in parte rinforzato l'organico.

Guarda la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora

Di seguito una panoramica sui migliori giocatori delle neopromosse da tenere d'occhio, tra nomi noti e alcuni che potrebbero presto diventarlo.

I GIOCATORI DA PRENDERE NELL'EMPOLI

Certo delle sue idee, Andreazzoli può contare su una rosa migliorata da cima a fondo rispetto all'anno passato e alla già buona base che si ritrovava: tra i profili migliori si segnalano, senz'altro, Leonardo Mancuso, di cui abbiamo già parlato in termini di possibili sorprese per il prossimo Fantacalcio, e Nedim Bajrami, trequartista puro alle spalle dei due attaccanti che ha già colpito in Coppa Italia e che nella passata stagione ha contribuito con 7 goal e 10 assist alla promozione dell'Empoli.

Ovviamente bisogna spendere qualche parola anche per Patrick Cutrone, acquisto legato alla possibilità di prenderlo a poco all'asta: averlo in rosa è sempre una scommessa, ma se vi rimane uno slot libero perché no?

I GIOCATORI DA PRENDERE NELLA SALERNITANA

In attesa dell'ufficialità, Simy è senza ombra di dubbio il miglior colpo fantacalcistico in casa Salernitana: ovviamente non andrà via a poco, visti i 20 goal con il Crotone nella scorsa stagione, ma il giocatore non ha certo bisogno di particolari presentazioni.

In difesa occhi puntati su Luka Bogdan, centrale con il vizio del goal su sviluppi di palla inattiva (4 nel campionato passato), mentre a centrocampo un buon profilo è quello di Matteo Ruggeri, laterale classe 2002 in prestito dall'Atalanta che parte titolare a sinistra nel 3-5-2 di Castori.

I GIOCATORI DA PRENDERE NEL VENEZIA

Il Venezia è la squadra tra le neopromosse che ha operato in maniera più sorprendente in questo mercato, nonché quella con il più alto tasso di incognite in rosa: fatta eccezione per Mattia Aramu, centrocampista che gioca nel tridente offensivo di Zanetti, certezza quasi incrollabile di quest'ultimo, e David Okereke, tornato in Italia dopo l'esperienza in Belgio, la sorpesa potrebbe essere Daan Heymans.

Il belga classe '99 nasce trequartista, ma può essere impiegato sia come esterno alto che come mezz'ala, con ottime capacità di inserimento: con il Waasland-Beveren nella passata stagione 9 goal in tutte le competizioni, a riprova della sua tecnica e della capacità di far male, consegnando bonus ai propri fantallenatori.