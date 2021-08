Fantacalcio 2021/2022: centrocampisti che giocano in attacco

CONSIGLI FANTACALCIO - Chiesa, Brahim Diaz e gli altri: ecco alcuni dei centrocampisti che potrebbero giocare in attacco.

In ciascun Fantacalcio che si rispetti, all'asta per la costruzione della propria squadra l'attenzione è rivolta non solo agli attaccanti, ma anche a tutti quei centrocampisti con il vizio del goal, pronti a regalare bonus su bonus ai propri fantallenatori.

In questo senso la scelta si fa più complicata, ma al tempo stesso interessante, se si pensa a quegli elementi che giocano nel reparto offensivo.

Dopo i difensori con il vizio del goal, ecco un quadro dei centrocampisti che giocano in attacco, tenendo in considerazione, però, principalmente due moduli di riferimento: il 4-3-3 e il 3-4-2-1 (in questo senso da trequartisti o seconde punte). Non troverete dunque giocatori come Mkhitaryan o Zaniolo, esterni nel 4-2-3-1, ma giocatori destinati a giocare sulla linea degli attaccanti o a ridosso.

CHI SONO I CENTROCAMPISTI CHE POTREBBERO GIOCARE IN ATTACCO?

CHIESA (Juvenuts): Con il ritorno di Massimiliano Allegri la Juventus torna alla dimensione della sostanza e della concretezza, senza disdegnare il gioco offensivo, anzi: nel 4-3-3 dell'allenatore livornese, Federico Chiesa potrà esprimersi al meglio nel tridente, garantendo comunque corsa in caso di cambio di modulo.

MALINOVSKYI (Atalanta): Già nella scorsa stagione abbiamo visto Gian Piero Gasperini alternare più volte gli uomini in avanti: tra questi anche Ruslan Malinovskyi, alle prese il recupero dall'infortunio per cui è stato operato, un'ernia addominale, che è stato schierato da seconda punta nel 3-4-2-1, garantendo goal e assist.

KULUSEVSKI (Juventus): Quanto scritto per Chiesa vale, in parte, anche per Dejan Kulusevski, che nel 4-3-3 di Allegri può essere schierato sugli esterni, soprattutto a destra.

ORSOLINI (Bologna): Altra stagione alla ricerca della consacrazione per Riccardo Orsolini, che con la conferma di Sinisa Mihajlovic in panchina continuerà a giocare nel 4-2-3-1 ma potrebbe anche essere impiegato da attaccante esterno in caso di 4-3-3, più volte adottato dal tecnico serbo in passato.

ZACCAGNI (Verona): Il cambio in panchina al Verona potrebbe, invece, significare una svolta calcistica per Mattia Zaccagni: l'arrivo di Eusebio Di Francesco e del suo 4-3-3 cambierà quasi certamente i compiti in campo del centrocampista italiano, che potrebbe giocare nel tridente offensivo.

FELIPE ANDERSON (Lazio): Il calcio di Maurizio Sarri, si sa, non è mai una questione di schemi fissi, quanto di principi. Felipe Anderson in tutto questo può esaltarsi: più che a centrocampo soprattutto in attacco, da ala pura, esprimendo al meglio le sue caratteristiche in possesso e concludendo a rete.

MIRANCHUK (Atalanta): Dopo l'ottima esperienza agli Europei con la maglia della Russia, Aleksey Miranchuk è pronto a prendersi l'Atalanta. Per lui, durante il campionato, potrebbero aprirsi le porte della continuità da seconda punta nel 3-4-2-1.

BRAHIM DIAZ (Milan): Stefano Pioli punta tutto su di lui, sulla trequarti e non solo. Lo spagnolo ha caratteristiche diverse da Calhanoglu e come visto lo scorso anno potrebbe anche essere schierato più da seconda punta che da 10 puro, in virtù dell'ottima vena realizzativa mostrata in rossonero.

VERDI (Torino): Il cambio in panchina in casa Torino segue la linea della continuità: da Davide Nicola a Ivan Juric, proseguendo con la difesa a tre, nella variante del 3-4-2-1. Per Simone Verdi, dunque, un'altra stagione da trequartista-seconda punta.

ARAMU (Venezia): Nel Venezia, neopromosso, spicca il nome di Mattia Aramu, cresciuto nelle giovanili del Toro e affermatosi a Trapani, è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dei Lagunari come esterno a destra del 4-3-3 di Paolo Zanetti.

SIGURDSSON (Venezia): Tra certezze e giocatori che possono esplodere: uno tra questi Arnor Sigurdsson, arrivato al Venezia dal CSKA Mosca con un curriculum di tutto rispetto, tra centrocampo e attacco. Anche lui può essere utile a Paolo Zanetti nel tridente offensivo.

SAPONARA/SOTTIL/CALLEJON (Fiorentina): Dopo un campionato straordinario alla guida dello Spezia, Vincenzo Italiano si presenta alla Fiorentina con il biglietto da visita del "bel gioco" associato alla qualità. Il suo 4-3-3 è ormai conosciuto, ma cresce la curiosità pensando a quei giocatori, centrocampisti al Fantacalcio, che giocheranno in attacco. Tra questi Saponara, Sottil e Callejon, che sicuramente verranno inseriti, a turno, nei tre in avanti.