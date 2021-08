Sorprese Fantacalcio 2021/22: difensori, centrocampisti e attaccanti

CONSIGLI FANTACALCIO - Caccia all'intuizione giusta: le possibili sorprese della prossima stagione di fantacalcio.

I Top, certo, ma si sa: durante l'asta del Fantacalcio bisogna fare i conti con i fantacrediti a disposizione, bilanciando perfettamente gli obiettivi già conosciuti ad altri meno noti.

La meta di ogni fantallenatore che si rispetti è quella di soffiare agli avversari quei giocatori che durante il campionato si riveleranno importantissimi, pur partendo indietro nelle gerarchie.

Nuovi volti, elementi arrivati dall'estero e altri fino a poco tempo fa in categorie minori. Nelle prossime righe vi suggeriamo dieci delle potenziali sorprese della prossima stagione fantacalcistica, tra nomi noti e meno noti. Tra questi potrebbe esserci la vostra carta vincente.

PORTIERI

GUGLIELMO VICARIO (Empoli) - Tra i portieri destinati a scendere in campo da titolari nella prossima stagione, la sorpresa può essere senzza dubbio Vicario: giocherà in una neopromossa, e questo presupposto dà la giusta dose di sfida per chi vuole spendere poco e assicurarsi una certezza tra i pali. Le gare disputate nel passato campionato in sostituzione di Cragno al Cagliari fanno ben sperare. Se non volete spendere troppo, può risultare un buon elemento.

DIFENSORI

LUKA BOGDAN (Salernitana) - Chi segue le serie minori già da qualche anno conosce di sicuro Luka Bogdan, difensore roccioso, ma moderno, con il vizio del goal sugli sviluppi di palla inattiva. Nella passata stagione 4 reti in 20 gare: un ottimo biglietto da visita, non credete?

FEDERICO DIMARCO (Inter) - In questo elenco uno dei giocatori più "noti", ma alla ricerca della definitiva consacrazione. Autore di un ottimo preocampionato, si gioca un posto da titolare come quinto di sinistra del 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma la tendenza dell'allenatore ex Lazio a schierare esterni con caratteristiche difensive potrebbe consentirgli, con il passare delle settimane, di diventare addirittura la prima scelta in quella zona del campo.

NAHUEL MOLINA (Udinese) - Qualche settimana fa ha festeggiato la vittoria della Copa America con l'Argentina: nella passata stagione 5 assist con la maglia dell'Udinese. Gioca sia da esterno basso che alto, non tirandosi mai indietro quando c'è da attaccare. What else?

CENTROCAMPISTI

MATTIA ARAMU (Venezia) - Abbiamo già parlato di lui riferendoci ai centrocampisti che giocano in attacco: Zanetti lo schiera praticamente sempre nel tridente del Venezia, il che fa di lui sostanzialmente un attaccante aggiunto nella rosa di un Fantacalcio. Nella scorsa stagione 10 goal e 6 assist in 34 presenze in Serie B, tutti numeri fondamentali per la promozione conquistata.

VICTOR KOVALENKO (Spezia) - E' arrivato da poco dall'Atalanta, ha passato una prima metà di 2021 ad ambientarsi e conoscere il calcio italiano. Allo Spezia sarà assolutamente titolare: occasione perfetta per chi non vuole spendere cifre folli e assicurarsi un giocatore che ai tempi dello Shakhtar Donetsk era considerato un gioiellino del calcio ucraino e che può regalare voti alti e qualche bonus.

ARNOR SIGURDSSON (Venezia) - Un altro giocatore del Venezia, che quest'anno può essere il club tra tutti destinato a ospitare alcune delle sorprese del campionato. E' arrivato in estate dal CSKA Mosca, con ottime referenze: anche lui, come Aramu, è un centrocampista, ma gioca in attacco:è una scommessa, visto che Zanetti lo testerà ancora prima di capire se schierarlo titolare o meno, ma può fruttare parecchio.

ATTACCANTI

NICO GONZALEZ (Fiorentina) - In avanti occhi puntati su Nico Gonzalez, sicuramente uno degli acquisti pià interessanti di questo mercato in Serie A. Arriva da una stagione non fortunatissima, fisicamente, allo Stoccarda, ma anche dalla vittoria della Copa America con l'Argentina. Questo porterà i fantallenatori a cercare di accaparrarselo, ma come terzo-quarto slot rimane uno dei migliori profili in tutta la competizione.

LEONARDO MANCUSO (Empoli) - Gli attaccanti delle neopromosse hanno sempre una marcia in più, e dopo diverse stagioni potrebbe essere arrivato il turno di Leonardo Mancuso. L'ex Juventus e Milan ha esordito in Coppa Italia con un goal e nella scorsa stagione ha messo a segno 23 reti in 39 partite. Chi ci vede un potenziale nuovo Ciccio Caputo, all'Empoli tra l'altro, non sbaglia.

DAVID OKEREKE (Venezia) - Ritornato in Italia dopo l'esperienza al Belgio, Okereke è uno dei profili più interessanti del Venezia. Caratteristiche? Attacco alla profondità con importante forza fisica e spiccato senso del goal. In una neopromossa, che potrebbe godere di spazi importanti, difendendosi basso, caratteristiche devastanti.