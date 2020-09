Fantacalcio 2020/2021: centrocampisti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I centrocampisti per gli ultimi slot della vostra rosa: probabili titolari per completare il reparto.

Il centrocampo, nel calcio come nel fantacalcio, spesso si rivela il reparto decisivo per le sorti di una squadra. Non basta avere i campioni, spesso strapagati: servono anche giocatori di "sostanza", gregari in grado di garantire equilibrio. Al fantacalcio tutto ciò è rappresentato da quei centrocampisti da ultime chiamate, gli slot finali da riempire dopo aver puntato sui vostri principali obiettivi. Come vi abbiamo illustrato nella guida su come dividere il budget all'asta, il settimo e l'ottavo centrocampista della vostra rosa dovrà essere estremamente low cost: 1 credito o poco più da spendere per ogni giocatore, da scegliere con cura.

Per questo vi indichiamo in questa lista alcuni possibili centrocampisti titolari low cost da prendere per completare il reparto: nella scorsa stagione vi avevamo indicato gente come Mancosu, Amrabat o Kulusevski, autentiche rivelazioni della . Tra vecchi mestieranti e giovani promesse, anche con pochi crediti si può fare l'affare dell'anno...

FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

IONITA (Benevento) - E' la nuova stella del centrocampo di Inzaghi, con i suoi inserimenti può portare bonus preziosi.

Altre squadre

DOMINGUEZ (Bologna) - Mihajlovic sembra intenzionato a dargli fiducia quest'anno, 'volante' dalla visione sopraffina.

MARIN (Cagliari) - Arriva a per aggiungere sostanza alla mediana, all' non ha convinto ma è un giocatore di caratura internazionale.

EDUARDO (Crotone) - Scommessa del , brasiliano che nello ha lasciato intravedere buone doti ma anche qualche difetto.

BENALI (Crotone) - Stroppa chiede tanto al centrocampista libico, fresco di rinnovo, dopo una stagione da protagonista in Serie B.

CASSATA (Genoa) - Nella confusione del centrocampo rossoblù, potrebbe essere uno dei punti fermi di Maran.

LERAGER (Genoa) - Tante presenze (anche a gara in corso) e qualche bonus lo può portare anche il danese, alternativa nel ruolo di mezzala in casa .

HERNANI (Parma) - Titolare inamovibile anche con Liverani, il brasiliano punta ad aggiungere qualche goal e qualche assist nella sua seconda stagione in .

THORSBY (Sampdoria) - Ranieri fa molto affidamento sulle doti fisiche e tecniche del centrocampista norvegese, che come Hernani cerca il salto di qualità in termini di bonus.

OBIANG (Sassuolo) - Di fianco all'intoccabile Locatelli giocherà spesso l'ex , garanzia di rendimento.

MATTEO RICCI (Spezia) - Entriamo nel campo delle possibili rivelazioni: è il giocatore intorno al quale gira il centrocampo dello e potrebbe anche essere rigorista.

MAGGIORE (Spezia) - Il grande gioiello di casa Spezia, classe 1999, si candida ad essere uno dei giocatori-rivelazione della stagione.

LUKIC (Torino) - La sua qualità e le sue doti nel palleggio potrebbero 'sedurre' Giampaolo, che sta studiando la formula migliore per il centrocampo del Toro.

WALACE (Udinese) - Le sue quotazioni sono in ascesa in casa , Gotti lo considera un probabilissimo titolare.

TAMEZE (Verona) - Arriva per sostituire Amrabat, ha lasciato intravedere doti interessanti nella breve esperienza all' .