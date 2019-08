Consigli asta Fantacalcio: come dividere il budget

Come dividere il budget durante l'asta del Fantacalcio? Quanti soldi conservare per gli attaccanti? Quanto spendere per il portiere? Le nostre dritte.

E' partito il conto alla rovescia per l'inizio della stagione e, ovviamente, verso l'asta del Fantacalcio, il momento tanto atteso dai milioni di fantallenatori sparsi per l' . Un momento che inevitabilmente risulterà decisivo per la vostra annata: è lì che si costruiscono squadre vincenti, è lì che si gettano le basi per una stagione da protagonisti nella vostra lega. Ma attenzione anche al rovescio della medaglia: sbagliare la prima asta condizionerà tutto il vostro campionato. L'errore più temuto dai fantallenatori impegnati in asta libera è quello di sbagliare la suddivisione del budget: spendere troppo per il portiere, ritrovarsi senza crediti per gli attaccanti o con reparti squilibrati.

ASTA FANTACALCIO: COME DIVIDERE IL BUDGET

Niente è lasciato al caso, tutto va preparato nei minimi dettagli, studiando ruolo per ruolo quanto bisogna spendere per ogni giocatore. Ipotizziamo una rosa classica da 25 giocatori con la tipica struttura da 3 portiere, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti e un budget di partenza di 500 crediti in una lega da 10 fantallenatori ad asta libera. In caso di budget da 1000 crediti basterà raddoppiare in proporzione.

La prima cosa da fare è decidere il modulo con cui vogliamo affrontare la stagione: il 3-4-3 per le leghe classiche resta il modulo più consigliato ma per le leghe che prevedono l'uso del modificatore della difesa vale la pena optare per il 4-3-3, per cercare di portare a casa ogni settimana un bonus con il proprio reparto arretrato.

COME DIVIDERE IL BUDGET PER GIOCARE COL 3-4-3

Se decidiamo di costruire la nostra rosa per il 3-4-3 avremo bisogno di almeno 5 difensori, 6/7 centrocampisti e 5 attaccanti certi o quasi del posto. La suddivisione potrebbe essere la seguente:

Portieri: 25 (22+2+1)

Difensori: 50 (20+8+8+8+4+4+1+1)

Centrocampisti: 125 (60+20+15+15+10+3+1+1)

Attaccanti: 300 (180+70+20+20+9+1)

Partiamo dal portiere: 20/22 milioni dovrebbero bastare per assicurarvi un titolare di una squadra di media-alta fascia, più il suo vice (1 credito) conservando altri 2/3 crediti per prendere un portiere titolare di una squadra di bassa fascia a fine giro. In difesa puntiamo su un top (20 crediti), tre di media-alta fascia (da 7/8 crediti l'uno), un titolare di una piccola a 3-4 crediti, completando la retroguardia con giocatori a 1 credito. A centrocampo serve un big, uno di quelli che possono andare in doppia cifra a fine anno: via libera ad un investimento da 50/60 crediti. Un 'secondo violino' da 20 crediti, altri tre giocatori di livello da circa 10/15 crediti l'uno, poi completate il reparto con scommesse o gente di rendimento low cost. In attacco vogliamo formare una coppia goal di fascia-alta: la divisione potrebbe essere 180 per il nostro bomber principe, altri 70 per il suo partner, considerate 250 per entrambi. Due attaccanti da 20 crediti, uno da 8/9 e l'ultimo a completare la rosa a 1 credito.

COME DIVIDERE IL BUDGET PER GIOCARE COL 4-3-3

Con il 4-3-3 dobbiamo dare maggior peso al portiere e alla difesa e possiamo risparmiare qualcosina a centrocampo e in attacco. Lo schema può essere il seguente:

Portieri: 30 (27+2+1)

Difensori: 75 (20+20+15+10+5+3+1+1)

Centrocampisti: 100 (50+20+15+10+3+1+1)

Attaccanti: 295 (180+70+20+20+4+1)

In porta puntiamo ai top: 27 milioni circa dovrebbero bastare per prendere un portiere da Champions, più il suo vice (1 credito) e altri 2 crediti per un titolare di una piccola a fine giro o una scommessa, un portiere che pensiamo possa rubare il posto al compagno durante la stagione. Il fulcro come detto è la difesa in questo caso: salite fino a 75 crediti complessivi, comprando due top (da 20 crediti l'uno), un terzo titolare di una big (da 15), un altro difensore di livello medio-alto da 10 crediti e completando con altri 10 crediti complessivi per gli ultimi 4 posti. A centrocampo bisogna risparmiare qualcosa visto che ne schiereremo solo tre: il big ci vuole sempre ma stavolta il vostro tetto di spesa è a 50 crediti. Un secondo centrocampista da 20 per avere comunque un buon reparto, con il terzo e il quarto centrocampista da trovare con circa 25 crediti complessivi. Chiudiamo il centrocampo con gli ultimi 5 crediti con scommesse e titolari low cost. Davanti ricalchiamo lo schema del 3-4-3: 180 per un top player, 70 per il secondo attaccante (o comunque 250 per la coppia), due attaccanti da 20 crediti e risparmiamo sul 5° attaccante, scendendo a massimo 4 crediti, chiudendo il reparto con una punta a 1.