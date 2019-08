Fantacalcio 2019/2020: centrocampisti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I centrocampisti da prendere a fine giro: possibili titolari da prendere a 1 credito o poco più.

Una delle possibili ragioni del successo in un’annata di Fantacalcio è legata all’abilità, sempre abbinata ad una buona dose di fortuna, di trovare risorse preziose nella lista quei giocatori da fine giro, da 1 credito o poco più, per completare la rosa. Spesso nomi poco conosciuti al grande pubblico, comprimari o giovani alle prime armi, ma che in alcuni casi possono rivelarsi autentiche sorprese stagionali. Ecco alcuni nomi da segnarsi in vista dell’asta del Fantacalcio...

FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

BALIC ( ) - Tudor sembra voler puntare con decisione sul connazionale, che aveva già allenato ai tempi dell'Hajduk Spalato. Reduce da una non fortunata parentesi in prestito in al Fortuna Sittard, Balic si candida ad un ruolo da titolare nel nuovo centrocampo bianconero.

BOURABIA ( ) - Il marocchino ha convinto nella sua prima stagione in , collezionando 32 presenze di cui 21 da titolare, status consolidato nel finale dello scorso campionato. La concorrenza è agguerrita ma De Zerbi lo stima e lo farà giocare con continuità.

CASTROVILLI ( ) - Scommessa di Montella, che lo ha tenuto in grande considerazione durante il precampionato, l'ex è una delle opzioni nel ruolo di mezzala. 4 goal e 4 assist nella scorsa stagione, giocando spesso (soprattutto nel girone d'andata) da ala o trequartista.

D’ALESSANDRO ( ) - L'ex esterno, tra le altre, di e Udinese è l'uomo incaricato a non far rimpiangere Lazzari: per velocità e resistenza può essere un ottimo alter-ego del neolaziale. A 28 anni è ormai un nome noto anche tra i fantallenatori, ma stavolta sembra aver trovato il contesto giusto per far bene.

DJURICIC (Sassuolo) - Talentuoso ma discontinuo, il serbo è uno dei pupilli di De Zerbi, che lo ha fatto giocare in diverse posizioni lo scorso anno: mezzala, esterno d'attacco o falso nueve, tutti ruoli che l'ex Heerenveen può ricoprire con buoni risultati.

HENDERSON ( ) - Centrocampista scozzese del Verona, è stato provato da Juric nel precampionato anche nell'inedita per lui posizione di trequartista, per sfruttare le sue doti nei passaggi. Non titolarissimo, ma una possibile sorpresa.

HERNANI ( ) - Sicuro di una maglia da titolare è il brasiliano, che dopo le esperienze in con il e in con lo è pronto a misurarsi anche in Serie A. Particolare da non sottovalutare: calcia anche le punizioni.

MANCOSU ( ) - Punto di forza del Lecce di Liverani, trequartista da 13 goal e 6 assist nella scorsa stagione in Serie B, tra i giocatori in arrivo dalla serie cadetta è uno di quelli con il margine più alto di successo anche in A e al Fantacalcio.

MURGIA (SPAL) - La SPAL ha investito su di lui, che ha lasciato la a titolo definitivo per trovare continuità. Ha conquistato una maglia da titolare a Ferrara nell'ultima fase della scorsa stagione e ora Semplici difficilmente lo lascerà fuori.

NDOJ ( ) - E' alle prese con un problema alla caviglia ma al rientro ha ottime possibilità di prendersi una maglia da titolare nel centrocampo del Brescia. Si è fatto apprezzare in Serie B per il tocco elegante e il buon contributo offensivo (3 goal e 6 assist).

OLIVA ( ) - Nell'affollato centrocampo dei rossoblù potrebbe spuntare a sorpresa l'uruguaiano, provato a più riprese da Maran in cabina di regia durante il precampionato. Non esattamente un giocatore 'da fantacalcio' (solo 3 goal in carriera) ma un possibile titolare low cost.

PETRICCIONE (Lecce) - Play o mezzala, titolare annunciato nel centrocampo di Liverani, è stato uno dei protagonisti della promozione e potrebbe essere una piacevole sorpresa anche in Serie A. Occhio ai bonus: potrebbe calciare punizioni e calci d'angolo.

SCHOUTEN ( ) - In Olanda ha lasciato intravedere doti da grande giocatore ma la sua avventura in è partita con un infortunio. Se potete attenderlo, vale la pena scommettere su di lui: ha tocco e visione di gioco.

SPALEK (Brescia) - Sui taccuini dei fantallenatori, in ambito Brescia, troverete spesso i nomi dei più noti Tonali e Bisoli, ma occhio allo slovacco, trequartista impiegato con continuità da Corini nella stagione della promozione.

ZACCAGNI (Verona) - Tra le possibili rivelazioni della Serie A c'è la mezzala gialloblù, uno dei pilastri del nuovo Verona di Juric. Sa farsi valere in zona goal, non è molto 'reclamizzato' e potrebbe andar via a prezzo d'affare durante l'asta.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it